Đưa đại tràng lên cổ thay thực quản ung thư

Người đàn ông 51 tuổi được bác sĩ cắt bỏ thực quản ung thư rồi tạo hình bằng ống dạ dày, 7 năm sau vị trí này lại tổn thương ác tính phải dùng đại tràng thế chỗ.

Bệnh nhân điều trị ung thư thực quản giai đoạn III vào năm 2019 tại Bệnh viện Bạch Mai, được hóa xạ trị triệt để và phẫu thuật cắt thực quản, vét hạch, tạo hình thực quản bằng ống dạ dày. Kiểm tra gần đây tại Bệnh viện 198, bệnh nhân được phát hiện có tổn thương ác tính tại ống dạ dày - vị trí đã được sử dụng để tạo hình thực quản trước đó.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư tế bào nhẫn ống dạ dày, một thể tiến triển nhanh, khó điều trị. Ông chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán ung thư ống dạ dày cT3N0M0 trên nền từng điều trị ung thư thực quản. Để đảm bảo điều trị triệt để, phương án được đưa ra là cắt bỏ toàn bộ ống dạ dày, vét hạch triệt căn và tạo hình lại thực quản bằng đoạn đại tràng trái.

BS.CKII. Lê Văn Thành, Phó Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết đây là một kỹ thuật phẫu thuật phức tạp. Tạo hình thực quản bằng đại tràng cần đảm bảo độ dài, tưới máu tốt của mảnh ghép, còn phải tính các yếu tố liên quan đến cấu trúc giải phẫu đã bị thay đổi do cuộc mổ trước đó.

Các bác sĩ phẫu thuật đưa đoạn đại tràng lên ngực và cổ để nối với phần còn lại của thực quản, thay thế hoàn toàn chức năng tiêu hóa của đoạn dạ dày bị cắt bỏ. Sau mổ, bệnh nhân phục hồi tốt, ăn uống sớm, ổn định toàn trạng và xuất viện sau 8 ngày điều trị nội trú.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy ung thư ống dạ dày ở giai đoạn III. Bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị hóa chất bổ trợ.

Bác sĩ Thành đánh giá ca phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn khối ung thư và duy trì chức năng ăn uống - tiêu hóa tự nhiên cho bệnh nhân, tránh phải mở thông ruột hay sử dụng các phương pháp nuôi dưỡng thay thế kéo dài. Đây là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng sống bệnh nhân sau điều trị ung thư.

Ung thư thực quản là bệnh thường gặp, đứng thứ 5 trong các loại ung thư tiêu hóa, sau ung thư dạ dày, đại tràng, trực tràng và gan. Theo GLOBOCAN 2020, với hơn 3.200 ca mắc mới và hơn 3.000 ca tử vong hàng năm, ung thư thực quản đang là gánh nặng cho rất nhiều người bệnh và toàn xã hội. 70% bệnh nhân đến viện khi đã ở giai đoạn nặng, khối u thực quản đã xâm lấn xung quanh hoặc di căn hạch, di căn xa. Việc điều trị lúc này khó khăn hơn, hiệu quả và tiên lượng sống thấp hơn.

Ung thư này hay gặp ở người già, người càng cao tuổi thì nguy cơ mắc càng nhiều. Để phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm, mọi người cần quan tâm tới các biến đổi của cơ thể. Nếu cảm thấy mệt mỏi, gầy sút, ăn không ngon, chán ăn, nuốt nghẹn... cần đi kiểm tra sớm.

