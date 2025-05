'Đứa con cưng' phản bội cả gia đình vì người mẫu khiêu dâm

MỹBị đưa đi điều trị tâm lý sau khi lừa dối gia đình để có 200.000 USD tặng cho người mẫu webcam khiêu dâm, Grant Amato giận dữ sát hại cả nhà.

Đối với Grant Amato, 29 tuổi, Silviya chính là người phụ nữ trong mơ mà anh ta đang chờ đợi để giúp thoát khỏi sự suy sụp và cảm giác thất bại sau khi mất việc.

Silviya làm người mẫu khiêu dâm trên webcam (gọi là camgirl) để kiếm tiền từ người xem online. Grant bị cuốn hút bởi cô gái xinh đẹp, gợi cảm, vui tươi, thích trêu chọc và nói tiếng Anh bằng giọng Bulgaria đầy lôi cuốn.

Grant coi Silviya là lối thoát cho cuộc sống ngột ngạt, dù bên cạnh vẫn có bố mẹ và anh trai Cody, 31 tuổi. Anh ta dành nhiều giờ để nói chuyện với Silviya mỗi ngày, không tiếc tặng tiền và quà, lên tới hàng nghìn USD.

Nhưng Grant chỉ là một trong hàng trăm khách hàng khác mà Silviya có nhiệm vụ quyến rũ để họ tiêu tiền cho cô. Cả hai từ đầu tới cuối chỉ tương tác qua màn hình máy tính. Tình yêu ảo tưởng đến mức ám ảnh của Grant đã dẫn đến sự kiệt quệ về tài chính và cái chết thảm của cả gia đình vào năm 2019.

Trong bộ phim tài liệu The Man Who Murdered His Family, dựa trên bốn năm trò chuyện qua điện thoại giữa đạo diễn Colin Archdeacon và Grant khi anh ta ở trong tù trước và sau phiên tòa, kẻ sát nhân nói "hối hận" và ước có thể quay ngược thời gian.

Sự sa ngã của 'đứa con cưng'

Grant kể, anh ta vốn có cuộc sống sung túc, không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, luôn được quan tâm chăm sóc. "Cuộc sống của tôi rất dễ dàng. Gia đình đã hy sinh rất nhiều để mang lại cho tôi cảm giác an toàn đó", Grant kể bằng giọng điềm tĩnh.

Anh ta có bố Chad hết lòng vì gia đình, mẹ Margaret dịu dàng và có quan hệ rất thân thiết với anh trai Cody. Hai anh em rất hợp nhau, có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Họ không ngại chung sống khi đã trưởng thành vì ông Chad luôn muốn ở gần các con.

Gia đình Amato (từ trái qua): Chad, Cody, Margaret, Grant. Ảnh: Facebook

Chad và Margaret làm việc trong ngành y và khuyến khích các con nối nghiệp. Năm 2018, hai anh em cùng vào trường đào tạo y tá gây mê - ngành được trả lương cao. Nhưng Grant bị đuổi học do cãi nhau với cấp trên vì đã tiêm cho bệnh nhân liều lượng thuốc gây tê ngoài màng cứng quá cao. Đó là khởi đầu cho sự sa ngã của Grant và mâu thuẫn với anh trai.

Grant khó chịu vì Cody có thành tích tốt ở trường và không đứng ra bảo vệ mình. Anh ta bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

Sau đó, Grant tìm được công việc khác là y tá bệnh viện nhưng lại gặp rắc rối vì tự quyết định kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Tháng 6/2018, anh ta mất việc và bị buộc tội ăn cắp thuốc, không thể tìm được công việc khác.

Đam mê trò chơi điện tử và phim hoạt hình Nhật Bản, Grant dành nhiều giờ trong phòng ngủ để lên mạng, cho đến một ngày anh ta nhấp vào bảng quảng cáo ở phía trên màn hình có hình ảnh người mẫu mặc bikini. Nó dẫn đến một trang web có các người mẫu hấp dẫn đang biểu diễn khiêu dâm.

"Đó là lần đầu tiên tôi vào một trang web như thế và đã phải lòng cô gái đầu tiên nhìn thấy. Tên trên màn hình là AdySweet nhưng khi tìm hiểu về cô ấy, tôi phát hiện tên cô ấy thực ra là Silviya", Grant nói.

Cuộc sống giả tạo trên mạng

Để có được mối quan hệ sâu sắc và thân mật hơn, dù chỉ qua Internet, Grant phải trả nhiều tiền để có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng những người boa nhiều nhất, được gọi là Chúa tể.

"Khi bạn đạt top, chuông sẽ reo lên và mọi người sẽ nhìn thấy tên bạn. Đó là lý do tôi boa tiền, để thu hút sự chú ý và có cảm giác vinh quang. Cuối cùng tôi đã chi từ 12.000 đến 15.000 USD một ngày cho cô ấy", Grant kể.

Hình ảnh khêu gợi của Silviya khi làm camgirl. Ảnh: Seminole-Brevard State Attorney's Office

Theo Grant, anh ta tương tác với Silviya như một cặp học sinh cấp ba đang yêu. Cô mẫu dạy Grant tiếng Bulgaria.

Anh ta tự giới thiệu trên mạng là bác sĩ gây mê thành đạt, lái BMW, sống một mình và tỏ ra lạnh lùng, quyến rũ. Đang ở giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời, anh ta tìm kiếm cảm giác thỏa mãn qua tình yêu ảo tưởng. "Trong phòng chat, tôi hài hước, vui tươi, nhưng bất cứ khi nào trở lại với thế giới thực, tôi lại trở nên xa cách, khép kín", Grant nói.

Theo tiến sĩ tâm lý Angela Jones, Grant đang tìm kiếm sự nâng đỡ về mặt tình cảm qua việc trò chuyện, tâm sự với Silviya như với bạn gái thực sự. Còn Silviya chỉ đang làm công việc của mình.

Cơn giận vì bị gia đình 'phản bội'

Lo lắng cho sức khỏe tâm thần của Grant, Cody dẫn em đi du lịch Nhật Bản. Trên đường về, Grant thú nhận về Silviya. Cody tỏ ra thông cảm, thậm chí còn tài trợ thêm tiền để anh ta tặng cho Silviya. Nhưng khi về nhà, Cody kể lại với bố mẹ.

Khó chịu với bầu không khí trong nhà, Grant xin Cody 50.000 USD để bay đến Bulgaria gặp Silviya, bị gia đình nói sẽ đưa đi "chữa trị".

Họ phát hiện Grant đã chi 200.000 USD bằng cách gian lận mở nhiều thẻ tín dụng dưới tên các thành viên mà họ không hề hay biết. Chad phải thế chấp nhà và làm việc nhiều giờ hơn để kiếm tiền. Tìm được địa chỉ email của Silviya, ông viết thư nói cho cô biết sự thật về con trai mình.

"Thật xấu hổ. Silviya cho tôi một cơ hội để nói thật và tôi quyết định kể hết mọi chuyện. Sau đó, cô ấy nói chấm dứt với tôi", Grant nhớ lại.

Grant không hoàn thành liệu trình 60 ngày ở trung tâm điều trị. Bà Margaret đến đón anh ta về nhà chỉ sau vài tuần. Tuy nhiên, tức giận vì "sự phản bội của gia đình", tâm trạng u ám của Grant chuyển sang ý nghĩ tiêu cực.

Ngày 25/1/2019, một đồng nghiệp báo cảnh sát vì không thấy Cody đi làm. Tại nhà của gia đình Amato, các cảnh sát phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: Cody, Chad và Margaret đều bị bắn vào sau đầu.

Grant bị bắt tại một khách sạn ở Quận Cam, bang Florida, sau khi chiếc ôtô anh ta lái bị phát hiện. Grant bị buộc tội giết người, nhưng một mực phủ nhận, ngay cả sau khi bị tuyên án chung thân vào tháng 8/2019.

Grant Amato trên phiên tòa ngày 27/3/2019 ở Sanford, Florida. Ảnh: Orlando Sentinel

Lời thú nhận rùng rợn

Sau khi đơn kháng cáo bị bác vào 18 tháng sau đó, Grant mới bình tĩnh thú nhận sự thật về những gì đã xảy ra trong cuộc trò chuyện với đạo diễn Colin Archdeacon.

Grant nói rằng luôn khăng khăng vô tội suốt thời gian qua vì mục đích kháng cáo, "nhưng sự thật là tôi đã gây ra những vụ giết người đó".

Grant nói rất kháng cự việc trị liệu tâm lý và cảm thấy bị gia đình phản bội khi đưa anh ta vào trung tâm, không cho dùng điện thoại di động hay bất kỳ thiết bị điện tử nào trong 60 ngày.

"Việc bị tách khỏi thế giới online càng gây tổn thương hơn. Lối thoát duy nhất mang lại cho tôi niềm vui đã biến mất. Cuộc sống thật vô nghĩa. Đó là lúc tôi nghĩ đến việc giết họ. Tôi rất hối hận. Tôi ước có thể quay ngược thời gian và đưa gia đình mình trở lại", Grant thú nhận.

Còn khi được phỏng vấn, Silviya chia sẻ: "Chuyện này khiến tôi bị stress nặng nề, gần như hủy hoại toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi không thể nói về chuyện đó. Thật khó để cảm thấy bình thường như trước".

Tuệ Anh (Theo BBC, Sun)