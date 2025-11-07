Dừa bật gốc, cát phủ kín 3 km đường ven biển Đà Nẵng

Sóng lớn do bão Kalmaegi tràn qua dọc tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp, làm bật gốc dừa trên bãi cát, cuốn theo lượng lớn rác và cát phủ kín mặt đường.

Sáng 7/11, hơn 3 km đường biển đoạn từ Vũ Ngọc Nhạ đến công viên Biển Đông, phường An Hải và Sơn Trà, bị phủ kín rác và lớp cát dày. Nhiều nhà hàng hải sản bị cát tràn vào sân.

Cát biển phủ kín 3 km đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, sáng 7/11. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết sóng lớn nhất vào khoảng 23-24h đêm 6/11, cộng với nước biển dâng, tràn qua bờ kè vỉa hè, hất cát lên đường.

"Dù không hư hại công trình nhưng cần thời gian để dọn dẹp, có thể hết ngày hôm nay mới làm sạch được", ông Vũ nói, cho biết hiện tượng này từng xảy ra một vài lần trong những đợt bão lớn ở Đà Nẵng.

Sáng nay, một số ngư dân tranh thủ ra bờ biển nhặt lại lưới và vật dụng còn sử dụng được. Trên đường, quân đội, công an địa phương, công nhân môi trường, cứu hộ biển... được huy động dọn rác và cát biển.

Quá trình dọn vệ sinh, lực lượng chức năng phát hiện con trăn dài 0,5 m đi lạc từ bán đảo Sơn Trà xuống và đã thả lại về rừng.

Dừa trồng ven biển bị sóng đánh bật gốc, nằm la liệt. Ảnh: Nguyễn Đông

Bão Kalmaegi đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai vào tối qua mạnh cấp 11-13. Nằm ở rìa tâm bão, Đà Nẵng mưa to, sóng lớn, ít nhất 20 căn nhà ở các xã, phường phía nam thành phố đã bị tốc mái, hư hỏng. Đến sáng nay, Đà Nẵng đã hửng nắng.

Nguyễn Đông