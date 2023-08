Đưa 5 máy chạy thận nhân tạo về huyện giáp biển TP HCM

Bệnh viện Lê Văn Thịnh lần đầu tiên triển khai đơn vị chạy thận tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, giúp người dân chạy thận nhân tạo tại chỗ mà không phải di chuyển hơn 50 km vào thành phố.

Dự kiến, đơn vị này hoạt động đầu tháng 10, với hệ thống lọc nước chạy thận RO (đáp ứng tối đa được 10 máy lọc thận) cùng 5 máy lọc thận được lắp đặt. Bệnh viện cử luân phiên các ê kíp gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng của Khoa Lọc máu đến Cần Giờ trực tiếp chạy thận cho người bệnh.

Cần Giờ là huyện duy nhất giáp biển ở TP HCM, nằm phía đông nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ. Trong đó, Thạnh An là một trong 6 xã thuộc huyện Cần Giờ, cũng là xã đảo duy nhất của thành phố, cách trung tâm huyện khoảng 8 km với khoảng 5.000 dân.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá cao kế hoạch đưa máy chạy thận nhân tạo về Cần Giờ. Đây sẽ là đơn vị chạy thận thứ 40, phục vụ gần 4.500 người TP HCM suy thận mạn.

Những năm qua, khoảng 40 bệnh nhân suy thận mạn ở Cần Giờ phải vào các bệnh viện ở nội thành để chạy thận. Bệnh nhân ở xã đảo Thạnh An gặp khó khăn hơn, phải tốn 25 giờ đi và về cho một lần chạy thận, một tuần ba lần. Họ phải nhờ người thân đưa lên ghe vượt biển vào thị trấn Cần Thạnh thuê trọ ngủ qua đêm, đến rạng sáng bắt xe đò đến bệnh viện chạy thận. Không ít người phải bỏ điều trị giữa chừng.

Sở Y tế đang hoàn thiện đề án Củng cố và nâng cao năng lực y tế huyện Cần Giờ từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo để nâng cao chăm sóc sức khỏe người dân. Bệnh viện huyện Cần Giờ sẽ được tái thành lập, triển khai dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là các bệnh mạn tính không lây thường gặp. Bệnh viện cũng phối hợp các bệnh viện thành phố khám tầm soát chuyên khoa, phát hiện sớm bệnh.

Một năm qua, Sở đưa bác sĩ trẻ tình nguyện luân phiên có thời hạn, chăm sóc sức khỏe người dân xã đảo Thạnh An. Sở cũng đề xuất triển khai tàu cứu thương đường thủy để cấp cứu cho người dân ở huyện Cần Giờ và các vùng lân cận. Từ trước đến nay, người dân Thạnh An khi cần phải liên hệ ca nô của UBND xã để đưa người bệnh vào đất liền, dễ gặp nguy hiểm khi sóng to gió lớn, đôi khi bị chậm trễ thời gian vàng cấp cứu gây nguy hiểm tính mạng.

Lê Phương