Đưa 24 người vượt biên sang Đài Loan bằng tàu cá

Hà TĩnhNguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Hạnh dùng thuyền đánh cá chở 24 lao động ra khơi, bàn giao cho đối tác đưa sang Đài Loan, tổng chi phí mỗi người 350 triệu đồng.

Ngày 26/11, Hai, 38 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên và Hạnh, 40 tuổi, trú phường Hải Ninh, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội Tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép, theo Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Hai (góc phải), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Hai từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2012 đến năm 2023, sau đó bị trục xuất về Việt Nam. Cuối năm 2024, muốn quay lại nhưng không thể xuất cảnh hợp pháp, Hai liên hệ qua mạng xã hội với ông chủ cũ là Sẻo Phang và được giới thiệu với Li Chia Hao - chủ tàu cá có thể vận chuyển người vượt biên bằng đường biển.

Hai dùng ứng dụng Line thỏa thuận với Li Chia Hao, chi phí 42 vạn Đài tệ/người (khoảng 350 triệu đồng), đặt cọc trước 8 vạn, vào bờ phải nộp đủ tiền.

Hai sau đó liên hệ với nhiều người từng lao động trái phép tại Đài Loan, đã bị trục xuất về nước, nay có ý định quay lại để rủ tham gia.

Tháng 2, trước việc Li Chia Hao thông báo tàu sẽ vào vùng biển Kỳ Anh, Hai yêu cầu mọi người tập kết tại khách sạn ở phường Sông Trí, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh. Tại đây, Hai gặp Li Chia Hao và Hạnh - người được thuê 10 triệu đồng để dùng thuyền đánh cá chở nhóm này từ lạch biển phường Hải Ninh ra ngoài khơi bàn giao. Tuy nhiên, chuyến đi phải hoãn lại do tàu gặp sự cố.

Cuối tháng 3, Li Chia Hao thông báo có thể xuất phát. Ngày 8/4, Hạnh đưa 24 người lên tàu rời Việt Nam. Sau 7 ngày, khi cách bờ biển Đài Loan khoảng 50 km, tàu bị cảnh sát biển Đài Loan phát hiện, bắt giữ. Trong số này, 14 người đã bị trục xuất về Việt Nam, 10 trường hợp còn lại đang chờ xử lý.

Theo cơ quan điều tra, để được đưa sang Đài Loan lao động trái phép, mỗi người đã nộp cho Hai 13 vạn Đài tệ (khoảng 101 triệu đồng).

Sự việc bị phát giác từ chính tố cáo của các nạn nhân và đang được mở rộng điều tra.

