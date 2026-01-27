Du xuân, nghỉ dưỡng tại Duyên Hà Resort Cam Ranh

Duyên Hà Resort Cam Ranh mang đến kỳ nghỉ xuân bên biển với không gian biệt lập giữa thiên nhiên, ẩm thực trọn gói cùng hệ tiện ích hợp gia đình nhiều thế hệ.

Duyên Hà Resort mang đến không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh với khuôn viên biệt lập ven biển Cam Ranh, vây quanh bởi mảng xanh thiên nhiên và biển xanh, cát trắng. Nơi đây phù hợp các nhóm khách gia đình đa thế hệ, tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng toàn diện, tiện nghi, tách biệt khỏi nhịp sống thường nhật.

Các villa được bố trí tách biệt với mảng xanh thiên nhiên vây quanh. Ảnh: Duyên Hà Resort

Thay vì tổ chức các hoạt động mang tính sự kiện, khu nghỉ dưỡng tập trung nâng cao chất lượng lưu trú, ẩm thực và thư giãn, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của các gia đình hiện đại. Hệ thống phòng nghỉ và villa được bố trí hài hòa giữa thiên nhiên, hướng đến sự yên tĩnh. Mỗi căn được thiết kế mở để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên với tầm nhìn hướng biển hoặc vườn nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư.

Gia đình đa thế hệ có thể cân nhắc các căn villa tích hợp nhiều phòng ngủ với không gian sinh hoạt chung. Cách bố trí này giúp kỳ nghỉ diễn ra thoải mái, không bị xáo trộn bởi nhịp sinh hoạt đông người.

Du khách có thể thưởng thức buffet ba buổi một ngày ngay trong khuôn viên resort với đa dạng lựa chọn món ăn. Ảnh: Duyên Hà Resort

Ẩm thực cũng là yếu tố được resort chú trọng. Mô hình nghỉ dưỡng kết hợp ẩm thực trọn gói cũng ngày càng được ưa chuộng vì tính tiện lợi, không cần di chuyển, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tại Duyên Hà Resort Cam Ranh, du khách có thể thưởng thức ba bữa buffet mỗi ngày, linh hoạt về thời gian dùng bữa. Thực đơn được xây dựng theo hướng cân bằng giữa truyền thống ngày Tết và ẩm thực Á - Âu, đáp ứng nhu cầu đa dạng độ tuổi và khẩu vị. Không gian ẩm thực rộng rãi, gần gũi thiên nhiên, tạo điều kiện để các thành viên quây quần, tăng tính kết nối.

Nội thất trong phòng ưu tiên sử dụng các vật liệu bền vững. Ảnh: Duyên Hà Resort

Bên cạnh lưu trú và ẩm thực, du khách có thể tranh thủ kỳ nghỉ đầu năm để phục hồi thể chất và tinh thần, sẵn sàng cho năm mới học tập, làm việc. Khu nghỉ dưỡng tích hợp sẵn các tiện ích như spa, hồ bơi và không gian dạo bộ ven biển, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Những liệu trình spa giúp du khách thả lỏng, tái tạo năng lượng. Nếu yêu thích thể thao, nơi đây cũng có phòng gym, sân tennis, pickleball hay sân tập golf, đáp ứng tối đa nhu cầu duy trì thói quen sinh hoạt trong kỳ nghỉ.

Với gia đình có trẻ nhỏ, khu trẻ em Kids Club và các không gian sinh hoạt chung sẽ là môi trường vui chơi phù hợp cho các bé. Hệ tiện ích đa dạng được bố trí xen kẽ, không dàn trải, giúp các gia đình chủ động xây dựng lịch trình nghỉ dưỡng linh hoạt cho cả trẻ và phụ huynh.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng với mảng xanh chiếm tỷ lệ cao và bờ biển riêng trải dài. Ảnh: Duyên Hà Resort

"Duyên Hà Resort Cam Ranh kỳ vọng trở thành điểm dừng chân phù hợp cho những gia đình tìm kiếm kỳ nghỉ dưỡng tiện nghi, thoải mái và thư giãn tối đa bên bờ biển Cam Ranh", đại diện resort nói.

Đan Minh