Du xuân ngắm tulip và tham gia lễ hội tại Sun World Ba Na Hills

Dịp Tết Nguyên đán 2026, khu du lịch trên đỉnh Núi Chúa biến thành thung lũng hoa tulip với hàng triệu bông thuộc nhiều giống khác nhau.
Các khu vực như Vườn Trăng Mơ, Quảng trường Nhật Thực và Vườn Uyên Ương được phủ kín sắc màu, tạo nên những thảm hoa rực rỡ trong tiết trời se lạnh của Bà Nà.
Không gian du xuân được thiết kế theo mô hình "bốn thế giới trên mây", đưa du khách vào một hành trình khám phá đa dạng. Mỗi khu vực mang một chủ đề riêng biệt: Vùng đất Diệu Kỳ mang đến không khí tươi vui, Vương Quốc Mặt Trời sôi động, Vương Quốc Mặt Trăng huyền ảo và Vùng đất Nguồn Cội (khu tâm linh) dành cho những ai tìm kiếm sự bình yên, chiêm bái đầu năm. Các hoạt động như lời chào xuân, quà tặng may mắn cũng được lồng ghép vào từng trải nghiệm tại mỗi khu vực.
Các yếu tố Tết cổ truyền được kết hợp xuyên suốt hành trình của du khách. Từ chân núi, khu vực Cổng Thời Gian được trang hoàng theo chủ đề Tết. Lên đến đỉnh, Vùng đất Nguồn Cội trở thành điểm đến tâm linh với các hoạt động như gieo quẻ xuân, xin chữ ông đồ và thưởng trà trong không gian thanh tịnh.
Tại đây cũng có không gian nghệ thuật lân sư rồng, nơi du khách có thể tìm hiểu về nghệ thuật múa lân và tham gia các hoạt động như vẽ mặt nạ.
Một trong những yếu tố giữ chân du khách là chuỗi show diễn ngoài trời được tổ chức liên tục từ sáng đến tối. Các chương trình đa dạng từ show "Solar Warrior" với vũ điệu La Mã và trống malambo đến màn biểu diễn saxophone, trình diễn xiếc tại Lâu đài Mặt Trăng. Đặc biệt, show cabaret "After Glow" dành cho khán giả trên 18 tuổi được tăng suất diễn lên ba suất mỗi ngày vào các khung giờ 13h30, 15h30 và 18h30 để phục vụ nhu cầu của du khách.
Trải nghiệm ẩm thực cũng là phần quan trọng trong mùa lễ hội. Các nhà hàng buffet như Bốn Mùa, Taiga và Beer Plaza giới thiệu thực đơn "Tết buffet", bao gồm các món ăn truyền thống trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Bên cạnh đó, mỗi "vùng đất" trong khu du lịch cũng có những món ăn đặc trưng riêng, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách trong hành trình vui chơi.
Với sự kết hợp giữa cảnh quan hoa tulip, các lễ hội giải trí và trải nghiệm văn hóa truyền thống, Sun World Ba Na Hills mang đến một lựa chọn du xuân trọn gói, giúp du khách có một khởi đầu năm mới Bính Ngọ với nhiều hoạt động đa dạng trong không gian trong lành.
Thanh Thư
Ảnh: Sun World