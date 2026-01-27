Du xuân ngắm tulip và tham gia lễ hội tại Sun World Ba Na Hills

Một trong những yếu tố giữ chân du khách là chuỗi show diễn ngoài trời được tổ chức liên tục từ sáng đến tối. Các chương trình đa dạng từ show "Solar Warrior" với vũ điệu La Mã và trống malambo đến màn biểu diễn saxophone, trình diễn xiếc tại Lâu đài Mặt Trăng. Đặc biệt, show cabaret "After Glow" dành cho khán giả trên 18 tuổi được tăng suất diễn lên ba suất mỗi ngày vào các khung giờ 13h30, 15h30 và 18h30 để phục vụ nhu cầu của du khách.

Trải nghiệm ẩm thực cũng là phần quan trọng trong mùa lễ hội. Các nhà hàng buffet như Bốn Mùa, Taiga và Beer Plaza giới thiệu thực đơn "Tết buffet", bao gồm các món ăn truyền thống trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Bên cạnh đó, mỗi "vùng đất" trong khu du lịch cũng có những món ăn đặc trưng riêng, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách trong hành trình vui chơi.