Du xuân đón Tết tại Vinpearl khắp ba miền

Riêng với các tín đồ của bộ môn thể thao Golf, chuỗi Vinpearl Golf trải dài từ Hải Phòng, Nha Trang, Nam Hội An đến tận Phú Quốc, sẽ là điểm dừng chân cho một chuyến đi chơi kết hợp du xuân đầu năm. Các golfer không chỉ được "khai gậy" mà còn được tham gia nhiều hoạt động như hái lộc đầu năm, thử sức các minigame kỹ thuật Longest Drive, Nearest to the Pin và nhận quà Tết.

Đến với chuỗi Vinpearl, VinWonders, Vinpearl Golf trên toàn quốc Tết này, du khách còn được tìm về những trải nghiệm văn hoá ẩm thực ngày Tết cổ truyền. Xuyên suốt các phiên chợ xuân, chợ Tết là những không gian ẩm thực đa dạng và phong phú, nơi mọi người được quây quần bên người thân, thưởng thức những phong vị truyền thống, lưu giữ khoảnh khắc bên nhau đầu năm.