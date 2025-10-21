Dự trữ lương thực, huy động xuồng cứu hộ đề phòng lũ lớn

TP Đà Nẵng huy động 300 xuồng nhỏ hỗ trợ di chuyển, tiếp tế khi ngập sâu; TP Huế dự trữ 4.000 bao gạo 5 kg, 4.000 thùng mì ăn liền và 100.000 chai nước.

Ngày 21/10, trao đổi với VnExpress, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết ứng phó với thiên tai, thành phố có hai nỗi lo lớn. Thứ nhất là khu vực miền núi rộng lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Nhiều xóm, bản làng, cụm dân cư ở lưng chừng núi, mưa kéo dài những ngày qua đất đã tích nước, rất dễ xảy ra sạt lở.

Thứ hai, khu vực đô thị, nơi tập trung cơ sở hạ tầng, tài sản của doanh nghiệp và người dân rất lớn, đang đối mặt nguy cơ ngập lụt. Theo ông Hưng, dù đã có hệ thống thoát nước đô thị, song mưa đặc biệt lớn sẽ không tránh khỏi việc ngập úng. Thành phố huy động khoảng 300 xuồng nhỏ từ lực lượng vũ trang và tình nguyện viên, bố trí tại phường trọng điểm để hỗ trợ di chuyển, tiếp tế khi ngập sâu.

Trong đợt lụt tháng 11/2024, việc di chuyển trong kiệt 640 đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng, thuận lợi hơn nhờ xuồng của quân đội. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Hưng yêu cầu các xã, phường kích hoạt phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng di dời dân khỏi vùng trũng thấp, sạt lở, cho học sinh nghỉ học khi cần thiết; đồng thời khuyến cáo người dân dự trữ đủ lương thực, tránh bị động khi bão đến. "Không để người dân bị cô lập, đói rét. Hộ nào khó khăn, chính quyền sẽ hỗ trợ kịp thời", ông nhấn mạnh.

Trước đó chiều 20/10, UBND TP Đà Nẵng họp trực tuyến với các xã phường bàn biện pháp ứng phó bão Fengshen và mưa lớn. Chính quyền các xã phường được yêu cầu chuẩn bị phương án sơ tán hơn 210.000 dân, đưa mực nước hồ chứa về mức an toàn trước 17h ngày 22/10.

Đà Nẵng có 4.148 tàu thuyền với 21.000 lao động. Hai ngày qua, Bộ đội Biên phòng đã thông báo, hướng dẫn tàu thuyền tránh xa vùng nguy hiểm. Đến sáng nay, 3.980 tàu đã về bờ, còn 168 tàu với 3.567 lao động trên biển.

Hầu hết tàu thuyền đã vào bờ trú tránh bão và mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Đông

Ứng phó với bão và lũ lụt, TP Huế đã chỉ đạo các hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ), hồ Bình Điền và hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) đã điều tiết xả nước để cắt lũ, giảm áp lực cho vùng hạ du.

Bộ đội Biên phòng đã bắn pháo hiệu, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương vào bờ tránh trú an toàn. Đến nay, toàn bộ hơn 1.000 phương tiện với 7.600 lao động trên biển đã về nơi trú tránh an toàn.

Để đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong trường hợp mưa lũ kéo dài, TP Huế đã dự trữ 4.000 bao gạo loại 5 kg, 4.000 thùng mì ăn liền và 100.000 chai nước đóng sẵn. Công tác rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán dân cũng được triển khai. Dự kiến 10.132 hộ với 32.690 nhân khẩu tại các khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở đất được di dời khi cần thiết.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố huy động 2.910 cán bộ chiến sĩ, 4 tàu và 54 xuồng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Công an TP Huế cũng bố trí gồm 2.000 cán bộ chiến sĩ, 50 canô và 60 xuồng thường trực để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Người dân xã Quảng Điền kê cao đồ đạc đón lũ. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch xã Quảng Điền, cho biết sáng nay nước lũ từ thượng nguồn sông Bồ đổ về làm một số tuyến đường liên thôn bị ngập 0,3 m. Các phương án di dời dân, trực sẵn sàng hỗ trợ đều đã được lên phương án. "Người dân quen với mưa lũ nên đã kê cao đồ đạc và thu hoạch hải sản, chỉ lo bão vào gây gió lớn làm sập nhà cửa giữa lúc lũ dâng cao", ông Cầu nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều nay, tâm bão Fengshen trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450 km, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12 và đang theo hướng tây nam với tốc độ 10-15 km/h. Dự báo chiều mai, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 145 km, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10 và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, gió đông và hiệu ứng địa hình, từ trưa mai đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, tập trung mạnh nhất từ chiều 22 đến hết 23/10. Lượng mưa Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi 200-400 mm, có nơi hơn 500 mm. Nam Quảng Trị, TP Huế và Đà Nẵng mưa 500-700 mm, có nơi hơn 900 mm.

Nguyễn Đông - Võ Thạnh