Dự triển lãm lịch sử, chợ lá lớn nhất Việt Nam trên núi Bà Đen

Tây NinhTriển lãm núi Bà Đen qua nhiều thế kỷ cùng chợ lá trên núi lớn nhất Việt Nam là những trải nghiệm đặc biệt tại "nóc nhà Nam Bộ", kéo dài 4 ngày 30/8-2/9.

Các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhân dịp 80 Quốc khánh 2/9 và lễ Vu Lan dành cho du khách, Phật tử.

Triển lãm lịch sử

Triển lãm "Núi Bà Đen - vang mãi bản hùng ca" mở cửa tham quan từ ngày 27/8. Nơi đây trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh, đồ vật về núi Bà Đen qua các dấu mốc lịch sử. 5 khu vực chính được chia theo từng mốc thời gian lịch sử gồm: Núi Bà Đen trước khi có Đảng, khi có Đảng, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và núi Bà Đen ngày nay.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cờ giải phóng tung bay trên đỉnh núi Bà Đen ngày 6/1/1975 sẽ được trưng bày tại triển lãm, từ 27/8 đến hết 2/9. Ảnh: Khu du lịch núi Bà Đen

Tại triển lãm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh, câu chuyện và hiện vật ghi dấu hành trình kháng chiến chống Pháp và Mỹ của các chiến sĩ. Ngoài biểu tượng lịch sử, nơi đây còn trưng bày những hiện vật đại biểu cho quá trình phát triển, vươn mình thành một trong những công trình du lịch văn hóa lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Vào đúng ngày 2/9, núi Bà Đen sẽ tổ chức lễ thượng cờ mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường trên đỉnh núi. Nối tiếp là lễ dâng đăng vào buổi tối cho cả du khách và phật tử đến chiêm bái, tưởng nhớ thế hệ đi trước và đấng sinh thành.

Lễ thượng cờ mừng 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào sáng 2/9 trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Chợ lá trên núi lớn nhất Việt Nam

Ngoài lễ hội, Sun World Ba Den Mountain còn tái hiện không gian văn hóa truyền thống đặc trưng Nam bộ qua Chợ Lá, nơi du khách đi chợ bằng lá bồ đề. Chợ Lá được xem là văn hóa đặc sản của Tây Ninh, thường tổ chức vào tháng Giêng âm lịch, phiên chợ duy nhất không dùng tiền để giao dịch.

Phiên chợ lá trên núi Bà Đen lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kéo dài 4 ngày lễ từ 30/8 đến 2/9. Chợ quy tụ hơn 30 gian hàng với đa dạng sản vật. Du khách sẽ được phát lá bồ đề khi mua vé cáp treo, dùng để đi chợ hoặc đổi các món ăn dân dã, đặc sản Tây Ninh.

Không gian chợ được lợp và trang trí bằng các vật liệu tự nhiên như lá tranh, gỗ đước, mê bồ... thể hiện nét mộc mạc, giản dị của phiên chợ quê Nam Bộ. Toàn bộ khâu dàn dựng đều do chính đội ngũ cán bộ nhân viên của Sun World Ba Den Mountain thực hiện. Dự kiến Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ trao kỷ lục "Chợ Lá trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam" vào ngày 30/8.

Chợ Lá kỳ vọng thu hút khoảng 15.000 lượt người tham gia. Ngoài hoạt động mua bán bằng lá, du khách còn được thưởng thức, tham gia vào các điệu múa dân gian và các trò chơi hoạt náo khác. Tối 30/8, sau phiên chợ lá sẽ là lễ dâng đăng, được tổ chức tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Chợ lá sẽ được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen trong 4 ngày lễ 2/9. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Đại lễ Vu Lan báo hiếu

Song hành cùng các hoạt động lịch sử, văn hóa truyền thống, núi Bà Đen còn tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày 31/8 (nhằm ngày 9/7 âm lịch). Đại lễ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam trực tiếp tổ chức với nhiều hoạt động gồm thực hành tụng niệm cầu phúc, nghi lễ cài hoa lên ngực áo và chương trình văn hóa nghệ thuật...

Lễ dâng đăng mùa Vu Lan sẽ được tổ chức vào tối 31/8. Ảnh: Lê Nhật Hưng Phát

Phật tử và du khách đến núi Bà Đen dịp này sẽ được nghe Thượng tọa Thích Thiện Thuận chia sẻ về chủ đề "Trái tim người mẹ". Thượng tọa hiện là Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giái hội Phật giáo Việt Nam TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ông từng tham gia dịch thuật, biên tập, hiệu đính nhiều tác phẩm Phật giáo nổi tiếng.

