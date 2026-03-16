Dụ tình 10 người đàn ông trên web hẹn hò rồi vu cáo hiếp dâm

AnhStacy Sharples, 31 tuổi, thường xuyên lướt các trang web hẹn hò để gặp gỡ đàn ông, sau đó gọi cảnh sát trình báo bị cưỡng hiếp.

Ngày 11/3, Stacy bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù sau khi thừa nhận đã bịa đặt những cáo buộc chống lại 10 người đàn ông quen biết trên web hẹn hò. Cô ta đã nhận tội với 10 tội danh cản trở công lý tại phiên tòa trước đó ở Tòa đại hình Bolton.

Khi tuyên án, thẩm phán Nicholas Clarke nói các nạn nhân đã bị gán mác hiếp dâm một cách sai trái và bất công trong gia đình, nơi làm việc, khu phố và trên mạng xã hội. "Cuộc sống của họ đã bị hủy hoại bởi những lời dối trá độc ác", thẩm phán nói.

Stacy được xem xét giảm nhẹ tội vì không có tiền án tiền sự, có vấn đề về sức khỏe tâm thần và chỉ số IQ 69, nhưng thẩm phán nhấn mạnh về những tổn hại cô ta đã gây ra cho các nạn nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến những nạn nhân thực sự cần sự trợ giúp của pháp luật.

Stacy Sharples. Ảnh: The Sun

Cảnh sát Greater Manchester cho biết các cáo buộc sai sự thật được đưa ra trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2019, hầu hết những người đàn ông đã bị bắt và tạm giam, một số người phải trải qua khám vùng kín.

Stacy tìm kiếm nạn nhân trên các web hẹn hò như Plenty of Fish, Badoo và Facebook Dating. Sau khi rời khỏi nhà họ, cô ta thường gọi điện báo cảnh sát bị cưỡng hiếp, ngay cả trong một số trường hợp không hề có hành vi tình dục.

Năm 2013, Stacy đến nhà nạn nhân đầu tiên, Kaylum Davies, nhiều người khác cũng ở đó. Cô ta dành phần lớn thời gian xem điện thoại và rời đi sau một giờ mà không nói lời nào. Sau đó, Stacy gọi điện cho anh trai, kể rằng bị Kaylum cùng những người đàn ông khác ép buộc thực hiện hành vi tình dục và bị đe dọa bằng dao. Kaylum bị bắt và được bảo lãnh tại ngoại trong 18 tháng nhưng không bị buộc tội vì lời khai của Stacy quá mâu thuẫn.

Nạn nhân James Blundell được Stacy mời đến nhà nghỉ quan hệ tình dục đồng thuận. Sau khi James rời đi, Stacy nhờ nhân viên nhà nghỉ gọi cảnh sát, kể bị cưỡng hiếp. James bị bắt và bị tạm giữ 17 giờ trước khi được thả ra để điều tra trong vòng 6 tháng.

Năm 2018, Astron Inman bị bắt sau khi Stacy nói với cảnh sát rằng bị anh ta cưỡng hiếp bằng bạo lực. Thực tế, hai người đã quan hệ tình dục đồng thuận trong xe của Astron. Astron bị tạm giữ 8 giờ nhưng đã tự chứng minh vô tội thông qua các tin nhắn trên Facebook.

Stacy nhiều lần từ chối hợp tác với các cuộc điều tra của cảnh sát, bao gồm từ chối trả lời thẩm vấn hay khám sức khỏe. Cô ta còn từng khoe khoang với một trong những nạn nhân rằng cảnh sát "không truy tố tôi, tôi đã thoát tội, một lần nữa".

Một nạn nhân cho biết những cáo buộc sai sự thật đã khiến anh ta bị trầm cảm và nghĩ đến việc tự tử. Một số nạn nhân nói bị mất việc làm và gia đình đổ vỡ.

Theo hồ sơ tòa án, những cáo buộc sai sự thật của Stacy đã gây thiệt hại cho người đóng thuế một khoản tiền ước tính 120.000 bảng Anh do lãng phí thời gian của các cơ quan thực thi pháp luật và y tế.

Tuệ Anh (theo Mirror, The Sun)