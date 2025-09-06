Du thuyền triệu đô chìm sau 15 phút hạ thủy

Du thuyền dài 26 m nghiêng ngả rồi lật ngang chỉ 15 phút sau khi hạ thủy ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, khiến người bên trong phải nhảy xuống biển.

Fox News ngày 5/9 đăng video cho thấy Dolce Vento, du thuyền trị giá một triệu USD, gặp sự cố và chìm ngay sau khi được hạ thủy tại Zonguldak, thành phố cảng gần Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ.

Video cho thấy du thuyền dài 26 mét được đẩy xuống biển theo đường trượt một cách thuận lợi. Tuy nhiên, trong thời gian chờ ổn định để khởi hành, du thuyền liên tục lắc lư suốt 15 phút.

Du thuyền triệu đô chìm sau vài phút hạ thủy Du thuyền Dolce Vento chìm sau khi hạ thủy. Video: Fox News

Nó bắt đầu nghiêng dần sang trái, trước khi lật ngang trên mặt nước. Tình hình trở nên hỗn loạn, người trên du thuyền phải nhảy xuống biển khi tàu bắt đầu chìm.

Cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng cứu hộ tại cảng nhanh chóng đến gần hiện trường, thiết lập vành đai an ninh trong lúc tàu chìm dần xuống nước. Trên tàu có một thuyền trưởng và hai thủy thủ, đều bơi về bờ an toàn.

Med Yilmaz, phát ngôn viên của xưởng đóng tàu, cho hay nguyên nhân tàu chìm đang được điều tra. Họ sẽ kiểm tra kỹ thuật để xác định tàu gặp tai nạn do lỗi kết cấu, vấn đề cân bằng hay lỗi con người.

Hồng Hạnh (Theo Fox News/TMZ)