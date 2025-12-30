Du thuyền hạng sang Lyra Grandeur ra mắt tại Hạ Long

Sau thành công của du thuyền Capella, Lyra Cruise Collection tiếp tục ra mắt sản phẩm mới Lyra Grandeur vào quý III/2025 với thiết kế mang cảm hứng di sản.

Du thuyền Lyra Grandeur mang phong cách thiết kế đương đại hòa quyện tinh thần văn hóa Việt Nam, tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế và hành trình trải nghiệm mới mẻ trên vịnh Hạ Long - Lan Hạ. Với triết lý thiết kế "heritage-twisted", du thuyền kết hợp dấu ấn văn hóa bản địa với nội thất cao cấp sang trọng. Các chi tiết như khảm trai, sơn mài hay gốm nghệ thuật được đan xen hài hòa trong tổng thể đương đại, tạo nên cảm giác vừa thân thuộc, vừa mới lạ.

Du thuyền Lyra Grandeur trên vịnh Hạ Long - Lan Hạ. Ảnh: Lyra Cruise Collection

Toàn bộ 33 phòng nghỉ có thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách Đông Dương kết hợp cửa sổ kính toàn cảnh, ban công riêng và bồn tắm hướng vịnh, giúp du khách thoải mái chiêm ngưỡng kỳ quan trong không gian riêng tư. Lyra Grandeur còn sở hữu hệ thống tiện ích đặc biệt như hồ bơi bốn mùa, bể jacuzzi hay phòng xông hơi sauna Bắc Âu ngoài trời hiếm có trên du thuyền Việt Nam. Cụm tiện nghi này giúp mang tới trải nghiệm thư giãn tối ưu cho du khách trong mọi điều kiện thời tiết.

Trên du thuyền cũng được trang bị tiện ích giải trí như cầu trượt nước, phòng karaoke, sân mini-golf và đài quan sát 360 độ để du khách ngắm nhìn toàn cảnh vịnh, lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh đẹp. Khu vực nhà hàng, lounge trong nhà và ngoài trời cũng được nâng cấp so với du thuyền đầu tiên Capella. Thực đơn tuyển chọn, kết hợp hương vị Việt và quốc tế, được chế biến bởi đầu bếp dày dặn kinh nghiệm.

Nội thất trong phòng kết hợp yếu tố văn hóa bản địa với sự tiện nghi, sang trọng. Ảnh: Lyra Cruise Collection

Ngoài tập trung vào nghỉ dưỡng, Lyra Grandeur còn tạo cơ hội khám phá văn hóa địa phương cho du khách thông qua các màn biểu diễn nhạc cụ dân gian, lớp học ẩm thực Việt, hay trải nghiệm chèo kayak và đạp xe khám phá làng chài truyền thống. Các hành trình 1-3 đêm trên du thuyền được thiết kế linh hoạt, kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm văn hóa, mang đến lựa chọn đa dạng cho nhóm bạn bè, các đôi và gia đình.

Không gian lounge sang trọng với cửa kính rộng, cho du khách trải nghiệm vừa thư giãn, vừa ngắm cảnh. Ảnh: Lyra Cruise Collection

Với những khách hàng quan tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bên cạnh các phương pháp massage truyền thống, Lyra Grandeur còn cung cấp các liệu pháp âm thanh thư giãn với chuông xoay, nghệ thuật thiền định thưởng trà và chuyển động Reiki. Những trải nghiệm này giúp du khách đánh thức giác quan và cân bằng "thân - tâm - trí" toàn diện.

Lyra Grandeur cung cấp các liệu pháp thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Ảnh: Lyra Cruise Collection

Sự ra mắt của Lyra Grandeur đánh dấu bước tiến mới của Lyra Cruise Collection, góp phần mở ra hướng đi mới cho trải nghiệm du thuyền cao cấp tại Việt Nam. "Mỗi chuyến đi trên Lyra Grandeur không chỉ là hành trình ngắm cảnh mà còn là sự hòa quyện giữa thiên nhiên - văn hóa - tiện nghi. Chúng tôi kỳ vọng có thể giúp du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ", đại diện hãng du thuyền cho biết.

Đan Minh