Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan hạ giá khởi điểm còn 47 tỷ đồng

Sau hai lần đấu giá bất thành vào đầu năm, mức khởi điểm du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan giảm từ hơn 52 tỷ đồng xuống dưới 47 tỷ đồng.

Thi hành án dân sự TP HCM mới quyết định giảm giá khởi điểm du thuyền này thêm 5% trong lần đấu giá thứ ba, còn 46,8 tỷ đồng. Thời gian tổ chức đợt đấu giá mới chưa được công bố.

Du thuyền The Reverie Saigon được mang ra đấu giá lần đầu vào ngày 8/1 với khởi điểm 52,4 tỷ đồng. Do không có người mua, mức khởi điểm lần thứ hai giảm 6%, còn khoảng 49 tỷ đồng nhưng cũng bất thành.

Theo Luật Thi hành án dân sự, đối với tài sản đấu giá để thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước, nếu không có người tham gia thì chấp hành viên sẽ quyết định mức giảm để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm không quá 10% mức khởi điểm của lần đấu giá trước đó.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh:Tài liệu giới thiệu du thuyền

Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) được đóng tại Pháp năm 2018, hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Tài sản này bị kê biên cuối năm 2023 và được bà Lan xin lại trong phiên tòa phúc thẩm năm 2024.

Ngoài du thuyền, hai tàu chở khách của bà Lan đóng tại Ba Lan cũng được đấu giá nhiều lần nhưng chưa có người mua. Giá khởi điểm mỗi chiếc giảm 500 triệu đồng, còn 4,6 tỷ đồng trong đợt đấu giá thứ ba sắp diễn ra.

Việc đấu giá tài sản thi hành án ít khi thành công ngay lần đầu tiên bởi nhiều yếu tố về giá khởi điểm, pháp lý và khả năng khai thác. Tại TP HCM, nhiều tài sản được cơ quan thi hành án mang ra đấu giá trên 10 lần nhưng chưa tìm được người mua nên phải liên tục giảm giá khởi điểm theo quy định.

