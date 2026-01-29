Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan được rao bán đấu giá gần 50 tỷ đồng

Du thuyền The Reverie Saigon, tài sản mà bà Trương Mỹ Lan từng xin lại trong phiên tòa phúc thẩm năm 2024, được cơ quan thi hành án dân sự rao bán đấu giá.

Du thuyền đóng tại Pháp năm 2018 và hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Tài sản này của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị kê biên vào cuối năm 2023.

Cơ quan Thi hành án dân sự TP HCM đấu giá du thuyền The Reverie Saigon lần đầu vào ngày 5/1, nhưng không ai mua. Mức khởi điểm vì vậy được điều chỉnh giảm 6%, từ 52 tỷ đồng còn hơn 49 tỷ đồng trong cuộc đấu giá lần thứ hai vào tháng sau.

Người tham gia được yêu cầu đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản 20% giá khởi điểm, tức gần 10 tỷ đồng, vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM.

Ngoài du thuyền, cơ quan thi hành án dân sự cũng giảm giá khởi điểm hai chiếc tàu của bà Trương Mỹ Lan, từ hơn 5 tỷ đồng còn 4,8 tỷ đồng.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: Tài liệu giới thiệu du thuyền

Trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, 1.237 bất động sản và nhiều tài sản liên quan trực tiếp đến bà Lan bị kê biên. Tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn một cuối năm 2024, bà Lan xin lại nhiều tài sản, trong đó có du thuyền The Reverie Saigon dùng để phục vụ khách của khách sạn cùng tên.

Bà đề nghị tòa xem xét cho xin lại nhà đất 24 Lê Lợi (quận 1 cũ) và 21 Trần Cao Vân (quận 3 cũ) bởi đây là tài sản do mẹ bà mua cho các cháu nội. Bà cũng xin được giữ lại căn biệt thự cổ 110-112 Võ Văn Tần do mẹ bà mua cho cháu ngoại là Chu Duyệt Phấn. Đây là biệt thự cổ, khi con gái bà đang trùng tu thì bị kê biên.

Đối với tòa nhà 19-25 Nguyễn Huệ (quận 1) cho ngân hàng SCB thuê làm trụ sở, bà Lan nói khu đất này vốn là kho gạo của ông cố nội, nên mẹ bà đã mua lại để làm kỷ niệm và cho cháu ngoại. Tiền cho thuê tòa nhà dùng để trùng tu biệt thự cổ trên đường Võ Văn Tần. Bà Lan xin tòa giải tỏa kê biên, trả lại cho con gái.

Phương Đông