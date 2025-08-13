Du thuyền chìm sau va chạm với tàu chở cát

Nhật BảnDu thuyền chìm sau va chạm với tàu chở cát ngoài khơi tỉnh Oita, một người được cứu trong tình trạng bất tỉnh, số khác đang mất tích.

Phát ngôn viên cảnh sát biển Nhật Bản Nanaka Yoshida cho biết thuyền trưởng tàu chở cát thông báo sáng nay rằng tàu của họ đã va chạm với một du thuyền gần đảo Hoto, tỉnh Oita, miền nam Nhật Bản.

Vị trí đảo Hoto (màu đỏ), tỉnh Oita, miền nam Nhật Bản. Đồ họa: Google Maps

Văn phòng Cảnh sát biển Oita, cùng các đơn vị khác, đã điều động 7 tàu tìm kiếm trong khu vực. Đến 10h, họ tìm thấy người đàn ông ngoài 50 tuổi trong tình trạng ngừng tim. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện.

Thuyền trưởng tàu chở cát cho hay có một số người trên du thuyền khi nó bị chìm nhưng không rõ số lượng cụ thể. Giới chức tin rằng nhiều người trên du thuyền đã bị hất văng xuống biển trong cú va chạm mạnh với tàu chở cát dài gần 65 m và đang mở rộng khu vực tìm kiếm.

"Chúng tôi hiện không biết thông tin chi tiết về du thuyền cũng như có bao nhiêu người trên đó", bà Yoshida nói.

Huyền Lê (Theo AFP, Japan News, NHK)