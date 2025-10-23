Du thuyền cao cấp ngừng đón khách, tránh mưa lớn

Ngoài tàu du lịch, du thuyền, còn có một số tàu cá. Theo lực lượng biên phòng, Bến K20 vốn là bến thủy nội địa, chủ yếu phục vụ tàu du lịch neo đậu. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị đã linh động cho phép tàu cá được vào tránh trú nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân.

Do luồng lạch tại khu vực bến K20 khá cạn, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các tàu đi theo luồng phía sau để đảm bảo an toàn khi di chuyển vào khu neo đậu.