Du thuyền cao cấp ngừng đón khách, tránh mưa lớn

Các hệ thống bên ngoài của du thuyền có thể bị ảnh hưởng nước mưa cũng được bảo vệ tối đa.
Bên mạn du thuyền, những dây chắn va đập cũng được thả xuống nơi tiếp giáp với các du thuyền hoặc tàu du lịch bên cạnh để bảo vệ thân tàu khỏi hư hại khi va chạm.
Chủ tàu giằng néo bằng dây thừng cỡ lớn cột du thuyền vào tàu du lịch bên cạnh.
Ngoài tàu du lịch, du thuyền, còn có một số tàu cá. Theo lực lượng biên phòng, Bến K20 vốn là bến thủy nội địa, chủ yếu phục vụ tàu du lịch neo đậu. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị đã linh động cho phép tàu cá được vào tránh trú nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân.
Do luồng lạch tại khu vực bến K20 khá cạn, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các tàu đi theo luồng phía sau để đảm bảo an toàn khi di chuyển vào khu neo đậu.
Để tránh dây thừng ma sát với bến đỗ chất liệu bê tông, có thể bị đứt, nhiều chủ phương tiện đã dùng áo phao cột vào điểm tiếp giáp.
Hiện tại, mỗi tàu du lịch được cắt cử người ở lại trông coi tài sản và xử lý tình huống khi cần thiết.
Cơ quan khí tượng dự báo từ sáng nay đến đêm mai, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi tiếp tục mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; riêng nam Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất trên 150 mm trong ba giờ.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa giảm, còn 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm. Mưa ở khu vực này còn có thể kéo dài đến hết tháng 10. Lũ các sông nam Quảng Trị - Đà Nẵng có khả năng lên báo động hai, ba.
Nguyễn Đông