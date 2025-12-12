Dự kiến thêm bốn nhóm giáo viên được tuyển thẳng, hưởng phụ cấp đặc biệt

Cử nhân tốt nghiệp loại khá ở những ngành nghề trọng điểm, đặc thù... có thể được tuyển thẳng vào ngành giáo dục, hưởng phụ cấp ưu đãi 150%, thay vì phải tốt nghiệp giỏi, thủ khoa.

Nội dung được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định một số điều của Luật Nhà giáo, được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ nay đến ngày 19/12.

Dự thảo quy định 5 nhóm giáo viên được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng. Trong đó, ngoài trường hợp là người có tài năng theo quy định của Chính phủ, Bộ đề xuất thêm bốn nhóm.

Đầu tiên là nhóm có năng khiếu đặc biệt, đạt thành tích cao về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống phù hợp với nghề dạy học; có kỹ năng nghề quốc gia bậc 4/5 trở lên, được tặng một trong các danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", "Nghệ sĩ ưu tú", "Nghệ nhân ưu tú" trở lên.

Nhóm thứ hai là cử nhân tốt nghiệp từ loại khá trở lên, ở các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu. Nhân sự các ngành, nghề chuyên môn đặc thù về nghệ thuật, thể thao, quốc phòng, an ninh cũng thuộc diện này nếu nằm trong chiến lược, đề án, kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

Thứ ba là những ứng viên tình nguyện làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ tư là người dân tộc thiểu số rất ít người, làm việc tại những địa bàn này.

Ứng viên thuộc bốn nhóm trên sẽ được tuyển dụng vào ngành giáo dục theo hình thức tiếp nhận, thay vì thi tuyển hoặc xét. Một số ưu đãi là phụ cấp bằng 150% lương hiện hưởng trong 5 năm; được nâng lương trước thời hạn nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sau hai năm làm việc..., tùy nhóm.

Hiện, để được cộng điểm trong tuyển dụng, ứng viên phải tốt nghiệp giỏi, xuất sắc; còn diện tuyển thẳng áp dụng với thủ khoa đại học. Phụ cấp với giáo viên thông thường là 30-70%, điều kiện nâng lương trước hạn là bằng khen cấp Bộ trưởng trở lên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc mở rộng diện thu hút, trọng dụng sẽ phù hợp với nhu cầu thực tiễn, giúp ngành giáo dục tuyển dụng được người tài, phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Học sinh trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM, tháng 9/2025, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Danh mục các ngành then chốt, trọng điểm chưa được ban hành. Song, Bộ từng đề cập ở một số hội thảo về quy hoạch đại học, chính sách học bổng cho sinh viên.

Chẳng hạn, vào tháng 3, lãnh đạo Bộ cho biết những ngành trọng điểm thuộc nhóm kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, khoa học cơ bản, khoa học máy tính và công nghệ thông tin, kiến trúc xây dựng.

Hồi tháng 6, Bộ công bố danh mục các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, mà người học dự kiến được hỗ trợ 3,6 triệu đồng/tháng, gồm: Toán học, Vật lý, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật phần mềm...

Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua giữa tháng 6, được đánh giá sẽ góp phần nâng cao vị thế xã hội của thầy cô, thiết lập khung tiêu chuẩn nghề nghiệp thống nhất, tạo nền tảng cho các chính sách đãi ngộ và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Thanh Hằng