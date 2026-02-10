Dự phòng nhiễm trùng cho người bệnh tim mạch

Bệnh nhiễm trùng cấp tính góp phần làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố nguy hiểm trên người có bệnh lý tim mạch.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người Việt Nam chết vì bệnh tim mạch, chiếm khoảng 33% tổng số ca tử vong. Trong đó, các bệnh nhiễm trùng như cúm, Covid-19, viêm phổi do phế cầu và nhiễm trùng hô hấp dưới gây ra do virus hợp bào hô hấp (RSV) được xem là nhân tố quan trọng liên quan gia tăng nguy cơ tử vong cũng như biến cố tim mạch, nhất là ở người bị suy tim, bệnh động mạch vành.

Nâng cao nhận thức sức khỏe tim mạch từ sớm là cách tận hưởng cuộc sống vui khỏe bên người thân yêu. Ảnh: Shutterstock

Nghiên cứu của nhóm tác giả đăng trên tạp chí Clinical Infectious Diseases hồi 2022 cho thấy bệnh nhân suy tim sung huyết có nguy cơ nhập viện vì RSV cao gấp 4-33 lần so với người không có bệnh lý này.

NCBI dẫn nghiên cứu tiền cứu khác trên nhiều quốc gia ghi nhận tỷ lệ mắc một số biến chứng và kết cục nặng ở người lớn nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARTI) do RSV tương đương hoặc cao hơn so với cúm. Đơn cử, tỷ lệ gặp phải biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhập viện vì ARTI do RSV là 31,7% so với 24,1% của cúm.

Yếu tố trên tạo ra mối quan hệ hai chiều: bệnh nền tim mạch khiến cá nhân đó dễ mắc các bệnh nhiễm trùng như cúm, bệnh do vi khuẩn phế cầu hay do RSV. Trong khi nhiễm trùng cấp tính lại góp phần làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố nguy hiểm trên người có bệnh lý tim mạch.

Theo GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch - Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á, phòng ngừa tốt các bệnh nhiễm trùng là một trong các giải pháp quan trọng giúp góp phần phá vỡ vòng lặp nói trên giữa bệnh nền tim mạch và bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng. Ông nêu những điểm cần lưu ý dưới đây:

Thăm khám, tư vấn định kỳ: khám sức khỏe thường xuyên có thể giúp phát hiện và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

Dự phòng chủ động bằng vaccine: tiêm chủng là một trong các giải pháp phòng ngừa bệnh nhiễm trùng cho bệnh nhân tim mạch.

Phối hợp đa chuyên khoa: bác sĩ tim mạch, chuyên khoa truyền nhiễm, nhiễm trùng và y học dự phòng cần phối hợp nhuần nhuyễn với nhau để điều trị hiệu quả bệnh lý nền, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cùng yếu tố nguy cơ khác.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của dự phòng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng cho người mắc bệnh tim mạch. Ảnh: GSK

Gia đình là điểm tựa tinh thần, nơi người bệnh tìm thấy động lực để sống khỏe mỗi ngày. Khi mỗi thành viên chủ động phòng bệnh, khám sức khỏe và chia sẻ thông tin với nhau, cả nhà sẽ có nền tảng vững chắc để cùng phát triển, vượt thử thách, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Tại GSK, những đổi mới trong nghiên cứu được định hướng phòng ngừa bệnh ngay từ đầu và can thiệp sớm nhằm làm chậm tiến triển bệnh, giảm biến chứng lâu dài. Thông qua hợp nhất khoa học, công nghệ và đội ngũ chuyên gia, đơn vị hướng tới tạo tác động tích cực đến sức khỏe người dân ở mọi giai đoạn cuộc đời, điển hình là mở rộng khả năng tiếp cận chủng ngừa.

Đông Vệ