Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 2 triệu tỷ đồng quý IV/2025

Tính đến quý IV/2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, theo Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025 tín dụng bất động sản duy trì mức tăng đều theo các quý và ở hầu hết các loại hình bất động sản (nhà ở, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp...). Từ hơn 1,56 triệu tỷ đồng trong quý I, dư nợ lĩnh vực này tăng dần và đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng vào quý cuối 2025, tương đương mức tăng gần 28% chỉ trong 1 năm.

Xét theo cơ cấu, dư nợ tín dụng với các dự án đầu tư khu đô thị và nhà ở tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Dư nợ nhóm này tăng từ 481.017 tỷ trong quý I/2025 lên 628.654 tỷ đồng vào quý IV/2025.

Tương tự, dư nợ vay với đầu tư, kinh doanh bất động sản tăng từ 506.444 tỷ lên 673.424 tỷ đồng. Còn lại là dư nợ vay cho thuê các dự án văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng, sửa chữa nhà...

Bộ Xây dựng cho rằng mức tăng này phản ánh các vướng mắc pháp lý dự án dần được tháo gỡ. Dòng vốn đang tập trung vào phân khúc ở thực và phát triển đô thị.

Kênh trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận biến động. Tỷ trọng trái phiếu bất động sản trong tổng giá trị phát hành tăng từ 7,4% trong tháng 10 lên 38,6% tháng 11, trước khi điều chỉnh về 28% vào tháng 12/2025. Giá trị phát hành tăng cuối năm cho thấy khả năng tiếp cận vốn cải thiện dù doanh nghiệp vẫn chịu áp lực lãi suất cao.

Với dòng vốn ngoại, theo Bộ Xây dựng tính đến hết năm ngoái, lĩnh vực bất động sản hút 8,1 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới, chiếm hơn 21% tổng vốn và tăng gần 13% so với năm trước.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo giới phân tích, tín dụng bất động sản gia tăng nhanh trong năm 2025 phản ánh dòng vốn quay trở lại thị trường sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Tuy nhiên, việc tín dụng địa ốc tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ nền kinh tế cũng gây lo ngại về an toàn hệ thống. Giới phân tích cảnh báo rủi ro mất cân đối dòng vốn và nợ xấu có thể xuất hiện nếu tín dụng tiếp tục dồn vào các phân khúc đầu cơ trong bối cảnh thanh khoản thị trường chưa hồi phục tương xứng.

Các chuyên gia cho rằng việc kiểm soát dòng vốn vào bất động sản là cần thiết, trong đó ưu tiên tín dụng cho các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, nhà ở xã hội và phát triển đô thị bền vững. Đồng thời, dòng vốn cần được phân bổ hài hòa hơn sang các lĩnh vực sản xuất, công nghệ cao và kinh tế xanh, thay vì tập trung quá lớn vào bất động sản, nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Trước thực tế này, tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, bất động sản tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, ngăn chặn dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường. Nhà điều hành cũng cần có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng rót vào địa ốc, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước dự kiến đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm nay.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, xử lý các dòng vốn phục vụ đầu cơ nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.

