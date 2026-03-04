Đủ nắng hoa sẽ nở, giữa muôn người em đợi anh

Em sinh năm 1991, quê Vĩnh Cửu, Đồng Nai, sống và làm việc tại TP HCM, có cuộc sống độc lập và chưa từng kết hôn.

Công việc kế toán rèn cho em sự cẩn thận và trách nhiệm, nhưng phía sau những con số là một cô gái sống nhẹ nhàng, vui vẻ, có chút hài hước và lặng lẽ quan sát mọi điều bằng một trái tim biết cảm. Em cao 1m50, da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, được nhận xét là dễ thương và dễ tạo thiện cảm. Em có giọng nói nhẹ nhàng, êm tai nên cũng đặc biệt có cảm tình với những người đàn ông điềm tĩnh, lịch thiệp trong cách trò chuyện.

Tính cách em là sự dung hòa, không hoàn toàn hướng nội cũng chẳng quá sôi nổi. Em hướng đến những điều tích cực, đôi khi thích yên tĩnh, nhưng nếu thấy hợp, em cũng sẽ cởi mở và nói chuyện rất nhiệt tình, nhất là với người em thương.

Khi mệt mỏi, em thường tìm cách làm mới tinh thần: có khi là một chuyến đi xa, có khi chỉ là một buổi chiều ngồi tám chuyện cùng cô bạn thân. Nhưng dạo gần đây, bạn bè em ai cũng bận rộn với những kế hoạch riêng... nên em cũng mong có một người để cùng chia sẻ những khoảnh khắc lớn nhỏ trong đời. Ngoài ra, em thích giữ không gian sống gọn gàng, ấm cúng, có chút khiếu nấu ăn dù chưa biết nhiều món. Em mê nghe nhạc, thích gameshow và đặc biệt đam mê hát, dù giọng không chắc hay.

Em có duyên với đạo Phật, không phải vì cầu an mà vì tìm thấy sự an yên trong không gian mát lành và tĩnh lặng nơi cửa chùa. Em vẫn giữ thói quen đi chùa cùng nhóm bạn thân từ thời đại học.

Em mong gặp một người đàn ông tử tế, trưởng thành, có gương mặt gây thiện cảm và cách trò chuyện khiến người khác thấy nhẹ lòng. Em tìm một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến hôn nhân. Mong anh trong khoảng tuổi gần em (1984–1991) để dễ đồng điệu; cao từ 1m62 trở lên càng tốt, vì em nhỏ nhắn, cũng muốn có người để dựa vào. Vóc dáng thế nào cũng được: ốm quá thì để em tẩm bổ, mập quá thì mình cùng nhau tập thể dục. Tôn giáo nào cũng được, miễn anh sống chân thành, hướng thiện.

Em trân trọng những người có tư duy rõ ràng, logic, minh bạch vì sự rạch ròi trong cách nhìn nhận sẽ giúp đồng hành bền lâu. Em mong anh cầu tiến, có công việc ổn định, sống có trách nhiệm và biết trân trọng người bên cạnh. Nếu anh giỏi công nghệ càng tốt, vì em hơi "gà" nhưng lại rất thích khám phá. Và nếu anh có khiếu hài hước, em nghĩ chúng ta dễ dàng đồng hành lâu dài, bởi người khiến nhau cười cũng là người có thể cùng nhau đi qua những ngày không vui.

Nếu vài dòng này khiến anh muốn nhắn gì đó, mong anh chia sẻ đôi nét về bản thân: quê quán, công việc và một chút về ngoại hình. Biết đâu, từ một cuộc trò chuyện giản dị, chúng ta có thể bắt đầu một điều gì đó thật đẹp.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ