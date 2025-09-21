Đủ nắng hoa sẽ nở, giữa muôn người em đợi anh

Em sinh năm 1991, quê ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai, sống và làm việc tại TP HCM, cuộc sống độc lập và em chưa từng kết hôn.

Công việc kế toán giúp em rèn được sự cẩn thận và trách nhiệm. Nhưng phía sau những con số là một cô gái sống nhẹ nhàng, vui vẻ, có chút hài hước và lặng lẽ quan sát mọi điều bằng trái tim biết cảm. Em cao 1m50, da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, được nhận xét là dễ thương và dễ tạo thiện cảm. Em có giọng nói nhẹ nhàng, êm tai, nên cũng đặc biệt có cảm tình với những người đàn ông điềm tĩnh, lịch thiệp trong cách trò chuyện.

Tính cách em là sự dung hòa, không hoàn toàn hướng nội cũng chẳng quá sôi nổi. Em hướng đến những điều tích cực, đôi khi thích yên tĩnh, nhưng nếu thấy hợp, em cũng sẽ cởi mở và nói chuyện rất nhiệt tình – nhất là với người em thương.

Khi mệt mỏi, em thường tìm cách làm mới tinh thần: có khi là một chuyến đi xa, có khi chỉ là một buổi chiều ngồi tám chuyện cùng cô bạn thân. Nhưng dạo gần đây, bạn bè em ai cũng bận rộn với những kế hoạch riêng... nên anh có thể đồng hành cùng em được không? Em cũng muốn có một người để chia sẻ những khoảnh khắc lớn nhỏ trong đời. Ngoài ra, em thích dọn dẹp để giữ không gian gọn gàng, ấm cúng, có chút khiếu nấu ăn – chưa nhiều món nhưng mỗi lần vào bếp em đều chăm chút và vui vẻ. Em mê nghe nhạc, thích gameshow và đặc biệt đam mê hát, dù giọng không chắc hay.

Em có duyên với đạo Phật, không phải để cầu an, mà vì thích sự mát mẻ, cây xanh và cảm giác an yên nơi cửa chùa. Em thường đi chùa cùng nhóm bạn thân từ thời đại học – những người Phật tử hiền lành và sâu sắc.

Em mong gặp một người đàn ông tử tế, trưởng thành, có gương mặt gây thiện cảm và cách trò chuyện khiến người khác thấy nhẹ lòng. Em tìm một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến hôn nhân. Mong anh trong khoảng tuổi gần em (1984–1991) để dễ đồng điệu, cao từ 1m62 trở lên thì càng tốt, vì em nhỏ nhắn, cũng muốn có người để dựa vào. Vóc dáng thế nào cũng được: ốm quá thì để em tẩm bổ, mập quá thì mình cùng nhau tập thể dục. Tôn giáo nào cũng được, miễn anh sống chân thành, hướng thiện.

Em trân trọng những người có tư duy rõ ràng, logic, minh bạch vì sự rạch ròi trong cách nhìn nhận sẽ giúp đồng hành bền lâu. Em mong anh cầu tiến, có công việc ổn định, sống có trách nhiệm và biết trân trọng người bên cạnh. Nếu anh giỏi công nghệ thì càng tốt, vì em hơi "gà" nhưng lại rất thích khám phá. Và nếu anh có khiếu hài hước, em nghĩ chúng ta dễ dàng đồng hành lâu dài, bởi người khiến nhau cười cũng là người có thể cùng nhau đi qua những ngày không vui.

Nếu vài dòng này khiến anh muốn nhắn gì đó, mong anh chia sẻ đôi nét về bản thân: quê quán, công việc và một chút về ngoại hình. Biết đâu, từ một cuộc trò chuyện giản dị, mình có thể bắt đầu một điều gì đó thật đẹp.

