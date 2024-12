Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên sẽ tới

Mình mong rằng người đó có thể bên cạnh, cùng mình chia sẻ, lắng nghe những vui buồn và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống này.

Đã 34 năm mình được sống trên quả đất xinh đẹp này, với mình đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Vì mỗi một ngày được sống, được làm những điều mình muốn và có cơ hội được học hỏi từ những điều xung quanh đó luôn là hạnh phúc trên cuộc đời này. Hạnh phúc với mình là những điều đơn giản nhất. Mình cảm thấy rất biết ơn vì điều đó, khi trải qua sự mất mát lớn nhất trong năm nay là Ba của mình, đó là nôi đau to lớn nhất. Với mình, ba luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, an tâm nhất.



Từ trước đến nay mình luôn là cô gái độc lập, tự tin và luôn nỗ lực học tập cũng như đi làm để có được một cuộc sống tốt nhất. Rồi mình nhận ra mình thật cô đơn sau khi ba mất, đó là lý do bây giờ mình viết bài này. Mình hy vọng có thể tìm thấy một nửa mà trước giờ mình chưa bao giờ tìm kiếm.



Mình là mẫu người hướng nội và thích những gì truyền thống. Thời gian rảnh mình sẽ nấu ăn, xem phim, đọc sách, lâu lâu đi du lịch để tự thưởng cho chính mình. Mình rất yêu gia đình và trân trọng những gì đang có. Mình làm nhân viên văn phòng, đang sống và làm việc tại TP HCM. Thành phố này thật sự rất có duyên với mình vì khi ra trường mình đã muốn về quê làm việc, nhưng có lẽ thành phố này phù hợp với định hướng công việc và lý tưởng sống của mình.

Thấm thoát mình đã ra trường đi làm tại đây hơn 10 năm, có lẽ cuộc sống ở Sài thành phồn hoa thiệt nhưng mình vẫn giữ nếp sống như ngày nào còn học cấp 3, đi làm và về nhà. Nếu ai đó đang đi tìm mảnh ghép, đọc bài cảm thấy phù hợp và muốn làm bạn để từ bạn trong cuộc sống thành bạn đời đồng hành thì hãy liên hệ cho mình nhé. Cảm ơn vì đã đọc hết bài, chúc người đọc luôn hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống.

