Đủ mạnh mẽ để độc lập, đủ dịu dàng để yêu thương

Mình 38 tuổi, cao 1m60, nặng 47 kg, ngoại hình xinh xắn và trẻ hơn tuổi, tính cách nhẹ nhàng nhưng cũng quyết đoán.

Hiện mình làm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, công việc ổn định với mức thu nhập khá. Mình đã chia tay mối tình lâu năm cách đây một năm, chưa từng kết hôn và sinh con. Mình mong muốn tìm một người bạn đồng hành để chia sẻ niềm vui và cả những thử thách của cuộc sống.

Mình thích sự giản dị, tinh tế và một lối sống cân bằng. Lúc rảnh, mình nghe nhạc, podcast để phát triển bản thân và làm tâm hồn thêm phong phú. Mình cũng thích tập yoga, thường nấu ăn theo phong cách đơn giản và lành mạnh, thỉnh thoảng dành vài ngày để đi nghỉ dưỡng gần thiên nhiên nhằm tái tạo năng lượng. Mình coi trọng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nên rất thích những ai có ý thức chăm sóc bản thân và sống lành mạnh.

Trong các mối quan hệ, mình đề cao sự chân thành, tôn trọng và thấu hiểu. Mình không mong đợi sự hoàn hảo, chỉ mong tìm được một người đàn ông có trái tim ấm áp, chín chắn, biết lắng nghe và đồng hành lâu dài. Mình tin một mối quan hệ đẹp bắt đầu từ sự đồng điệu và được nuôi dưỡng bởi sự chia sẻ hàng ngày.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một phụ nữ có chiều sâu, biết yêu thương và trân trọng sự chân thành, có lẽ chúng ta nên bắt đầu một cuộc trò chuyện để hiểu nhau hơn. Mình hy vọng được kết bạn với bạn nam 38-45 tuổi.

