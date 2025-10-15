Dự luật giúp mở cửa chính phủ Mỹ tiếp tục bị bác bỏ

Dự luật mở cửa lại chính phủ Mỹ bị Thượng viện bác bỏ lần thứ tám, khi các nghị sĩ lưỡng đảng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Dự luật do phe Cộng hòa đề xuất, trong đó có điều khoản cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động tới cuối tháng 11, ngày 14/10 được đưa ra bỏ phiếu lần thứ tám tại thượng viện, với tỷ lệ 49 phiếu thuận, 45 phiếu chống. Dự luật cần ít nhất 60 phiếu để được thông qua.

Thượng nghị sĩ Rand Paul tiếp tục là người duy nhất trong đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối dự luật. Hai thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto và Angus King trong khi đó bỏ phiếu ủng hộ.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại thượng viện John Thune phát biểu ở Washington ngày 10/10. Ảnh: AP

Động thái này cho thấy chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa sang tuần thứ ba, khi các nghị sĩ lưỡng đảng vẫn bế tắc để tìm tiếng nói chung, không bên nào muốn nhượng bộ.

"Tôi cho rằng đảng Dân chủ sẽ không hài lòng cho đến khi gia đình những quân nhân và nhân viên chính phủ phải xếp hàng dài tại các ngân hàng thực phẩm (nơi phát thực phẩm miễn phí), tìm đến dịch vụ cho vay lãi cao hay không thanh toán nổi những mặt hàng thiết yếu", lãnh đạo phe Cộng hòa tại thượng viện John Thune nói, cáo buộc đảng Dân chủ sẵn sàng để chính phủ đóng cửa "thêm vài tuần nữa".

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1/10 do phe Cộng hòa và Dân chủ không thể đạt thỏa thuận ngân sách cho năm tài khóa 2026. Khoảng 750.000 công chức bị cho nghỉ trong thời gian chính phủ đóng cửa. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 10/10 sa thải khoảng 4.000 nhân viên trong số đó. Những nhân viên thiết yếu vẫn đi làm sẽ không được nhận lương cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.

Kể từ năm 1981, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 15 lần, hầu hết chỉ một hoặc hai ngày. Lần dài nhất diễn ra vào nhiệm kỳ đầu của ông Trump trong 35 ngày hồi năm 2018-2019.

Ngọc Ánh (Theo Hill, NBC, ABC)