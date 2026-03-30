Dữ liệu camera của cá nhân có thể chia sẻ với công an 'theo thỏa thuận'

Dữ liệu từ camera của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể được chia sẻ và kết nối vào hệ thống camera giám sát công an cấp xã nếu chủ sở hữu đồng ý, theo cơ chế thỏa thuận, tự nguyện.

Nội dung được nêu trong Quyết định 502/QĐ-TTg (Quyết định) ban hành ngày 28/3 - phê duyệt phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời kết nối với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Trong đó, dữ liệu từ hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể được chia sẻ với công an cấp xã theo cơ chế thỏa thuận, trên nguyên tắc tự nguyện, trong hệ thống giám sát nhiều tầng phục vụ quản lý nhà nước.

Hệ thống camera được thiết kế để tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, gồm: hệ thống do lực lượng công an đầu tư; hệ thống do các cơ quan, địa phương quản lý; và hệ thống do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư và chia sẻ dữ liệu.

Camera của cá nhân được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận

Theo quy định tại Mục II Phương án ban hành kèm theo Quyết định, việc kết nối và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera của người dân, doanh nghiệp được thực hiện "theo cơ chế thỏa thuận, trên nguyên tắc tự nguyện, đúng mục đích, bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân".

Nội dung này được cụ thể hóa tại điểm c khoản 3 Mục III Phương án. Theo đó, dữ liệu từ hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ thông qua các điểm tập trung kết nối đến Trung tâm camera giám sát công an cấp xã.

Cụ thể, dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận, bảo đảm tuân thủ quy định về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu camera được lưu trữ tại Trung tâm camera giám sát công an cấp xã hoặc trên hệ thống điện toán đám mây do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Việc chia sẻ dữ liệu camera được thực hiện theo Điều 18 Luật Dữ liệu và các văn bản pháp luật có liên quan; cơ quan công an tiếp nhận có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu theo quy định của Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định liên quan.

Theo Phương án kèm theo Quyết định, việc kết nối dữ liệu từ camera của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nhằm hình thành hệ thống tích hợp, khai thác dữ liệu hình ảnh, metadata và sự kiện, bảo đảm truyền dẫn, lưu trữ an toàn và chia sẻ có kiểm soát.

Hệ thống này đồng thời tăng khả năng giám sát theo thời gian thực, giúp phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Dữ liệu camera cũng được tích hợp có kiểm soát với dữ liệu dân cư để phục vụ xác minh, xử lý vi phạm và quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ phát triển đô thị thông minh.

Các camera AI ghi nhận vi phạm trật tự đô thị của người dân, được giám sát bởi Công an phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Phạm Dự

Thí điểm tại Hà Nội, Hà Nội, Gia Lai, An Giang từ ngày 1/4

Dữ liệu từ camera của các chủ thể sau khi được chia sẻ sẽ đi vào hệ thống kết nối nhiều tầng của lực lượng công an, từ cấp xã lên cấp tỉnh và Bộ Công an.

Theo Mục IV Phương án, việc triển khai được chia làm ba giai đoạn. Từ ngày 1/4 đến 30/9, mô hình sẽ được thí điểm tại Hà Nội, Gia Lai và An Giang (Phú Quốc) để hoàn thiện.

Giai đoạn tiếp theo, từ 1/10 đến 31/12/2027, được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Từ ngày 1/1/2028, hệ thống được mở rộng theo hướng xã hội hóa, kết nối thêm các camera do tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hộ dân cư đầu tư, trên cơ chế thỏa thuận.

Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân lắp đặt camera và chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Cơ chế thỏa thuận cần được hiểu đúng thế nào

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP HCM), Quyết định 502/QĐ-TTg không đặt ra nghĩa vụ bắt buộc người dân phải chia sẻ dữ liệu camera. Trong phương án kèm theo xác lập cơ chế để dữ liệu từ camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể được kết nối vào hệ thống camera giám sát của lực lượng công an theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện.

Cơ chế thỏa thuận trong khai thác dữ liệu từ hệ thống camera cần được hiểu là một khuôn khổ pháp lý - kỹ thuật - vận hành có tính ràng buộc, được thiết lập trên cơ sở tự nguyện, minh bạch và có kiểm soát, nhằm cân bằng giữa yêu cầu quản lý nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu dữ liệu.

Cơ chế này nhằm bảo đảm việc khai thác dữ liệu không dẫn đến lạm quyền trong thu thập; không xâm phạm quyền riêng tư; không sử dụng dữ liệu vượt quá mục đích đã được chấp thuận.

"Bản chất của thỏa thuận là sự thống nhất giữa các bên thông qua hợp đồng, văn bản hoặc hình thức điện tử, trên cơ sở tự nguyện, có đầy đủ thông tin và không bị ép buộc", ông Trạch nói.

Dẫn chứng Điều 18 Luật Dữ liệu và Nghị định 165/2025/NĐ-CP, luật sư Trạch cho biết pháp luật khuyến khích tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước nhằm phục vụ lợi ích chung. Việc cung cấp dữ liệu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân hoặc sự cho phép của chủ sở hữu đối với dữ liệu phi cá nhân.

Khi cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp dữ liệu, phải có văn bản hoặc hình thức bảo đảm xác nhận, trong đó nêu rõ loại dữ liệu, mức độ chi tiết, khối lượng, tần suất truy cập, phương thức cung cấp, căn cứ pháp lý, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng và các hoạt động xử lý dữ liệu. Việc hủy bỏ yêu cầu cũng phải được thể hiện bằng văn bản.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp như ứng phó tình trạng khẩn cấp; nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; thảm họa; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, tổ chức, cá nhân phải cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

"Tôi cho rằng, phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu camera là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển, đồng thời hướng tới bảo đảm tốt hơn quyền được sống trong môi trường an toàn của cá nhân, cơ quan, tổ chức", ông Trạch nêu quan điểm.

Nhật Vy