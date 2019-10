Italy Molise, vùng đất hoàn toàn có thật nằm ở miền đông nam Italy, nhưng người dân của đất nước hình chiếc ủng lại phủ nhận sự tồn tại của nó.

Xét về vị trí địa lý, đương nhiên Molise tồn tại. Là một trong những khu vực chính thức của đất nước, vùng đất này có địa vị ngang với Tuscany, Lombardy hoặc Piedmont. Mọi thứ ở đây vẫn diễn ra: các cuộc bầu cử và bỏ phiếu cấp địa phương, cấp quốc gia. Molise giáp với các khu vực Abruzzo, Puglia, Lazio và Campania, tất cả đều là những địa điểm thực tế không thể chối cãi. Vậy tại sao người Italy lại giả vờ rằng Molise không có thật?

"Lần đầu tiên tôi biết đến vùng đất này qua Internet cách đây vài năm. Là khi hashtag #ilmolisenonesiste xuất hiện khắp nơi như một trò đùa của người dân địa phương, bởi diện tích nhỏ bé của nó cũng như việc ít được biết đến so với các vùng khác", Enzo Luongo, một nhà báo và tác giả của cuốn sách Il Molise Non Esiste (Molise không tồn tại) nói.

Một ngôi làng ở Molise. Một trang Facebook được lập nên mang tên: Molisn’t – lo non credo nell’esistenza del Molise (Molisn’t – Tôi không tin vào sự tồn tại của Molise). Fanage có hơn 60.000 lượt thích này quảng bá "thuyết âm mưu", thậm chí còn bán cả đồ lưu niệm như áo phông hay cốc in dòng chữ Molisn’t. Ảnh: Giorgio Galano/Alamy.

Tuy nhiên, điều khiến Luongo bất ngờ là sự sáng tạo trong bình luận của người dân phía dưới những bài đăng đó: từ những điều thú vị, vô lý đến hài hước. Một trong những ví dụ đó là: "Tôi đã đăng một dòng trạng thái Vùng đất Molise không tồn tại lên Facebook và giáo viên Địa lý của tôi ngay lập tức ấn thích nó" hay "Tôi quen một cậu bạn đến từ đất nước Mosile đang du học ở Italy".

"Âm mưu của Molise", như mọi người đã biết, đã trở thành một hiện tượng văn hóa, nó kéo theo rất nhiều những bài hát, cuốn sách, video, sân khấu, tin tức, bài báo... nói về vấn đề này. Nó còn được diễn viên hài Beppe Grillo và cựu thủ tướng Matteo Renzi nhắc đến. Các bài báo giả tưởng thay phiên lên sóng, suy đoán về sự tồn tại của mảnh đất bí hiểm này. Các hình ảnh memeo không ngừng ra ra đời, so sánh Molise với vùng đất phép thuật Narnia trong Biên niên sử Narnia. Đáng chú ý nhất phải kể đến một video trên YouTube đăng tải vào năm 2015 – tiêu đề Il Molise Non Esiste !! - có hơn 1,6 triệu lượt xem, gấp năm lần so với dân số Molise chỉ vỏn vẹn 305.000 người. Trong vài năm ngắn ngủi, từ một mảnh đất ít ai biết đến, Molise đã có bước chuyển mình, trở thành "trò đùa quốc dân" tại Italy.

"Molise là một trong những mảnh đất văn hóa đích thực cuối cùng ở Italy. Trên thực tế, có thể nói Molise có sức sống trường tồn vượt thời gian" Simone Cretella, một chính trị gia địa phương nói. Ảnh: Italy Magazine.

"10 năm trước, khi tôi nói với những người Italy khác rằng tôi đến từ Molise, biểu cảm của họ thật trống rỗng. Họ thực sự chưa bao giờ nghe nói về mảnh đất này", hướng dẫn viên địa phương Maria Laura Pace, nói. "Còn bây giờ khi tôi nhắc đến Molise, người đối diện sẽ bật cười và nói nó không tồn tại. Theo một cách nào đó, đây là sự khởi sắc tích cực đối với quê hương tôi".

Khi Maria được hỏi rằng cô cảm thấy thế nào khi mọi người phủ nhận về sự tồn tại của quê hương mình, nữ hướng dẫn viên cười nói: "Lúc đầu, mọi người đều có chút bối rối, nhưng bây giờ chúng tôi dường như đã chấp nhận sự vô lý hài hước đó. Vì dĩ nhiên là chúng tôi vẫn đang tồn tại mà".

Những người như Maria rất tự hào về mảnh đất này. Vài năm trước, cô trở về từ nước ngoài để thành lập nên Moleasy, một mạng lưới thúc đẩy ngành du lịch địa phương.

"Chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu đối với mảnh đất này đến với mọi người. Chúng tôi có núi, có biển, có cả những ngôi làng cổ đáng kinh ngạc, những lễ hội truyền thống lâu đời, những món ăn ngon. Tại đây, bạn có thể tìm thấy một cuộc sống bình yên, không thay đổi nhiều qua các thế kỷ".

Moleasy đang tập trung phát triển du lịch một cách chậm mà chắc – các khách sạn nằm rải rác mọi nơi, tour du lịch ẩm thực, trải nghiệm ở nông trại, tham quan các điểm văn hóa. Người dân địa phương đang cố gắng thu hút những du khách đã từng đã đến Rome, Venice hay Florence và đang tìm kiếm thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ. "Hiện tượng "Molise không tồn tại" như một cánh cửa mở ra những cơ hội mới, biến nơi đây trở thành một biểu tượng độc đáo.

Một trong những điểm hút khách của vùng đất này là thị trấn cổ Termoli, được nhiều du khách miêu tả là "đẹp như một bức tranh". Điểm hấp dẫn nhất của thị trấn là bờ cát mịn trải dài và những túp lều câu cá truyền thống nằm trên mặt nước biển. Nơi đây cũng nổi tiếng với A Rejecelle - con đường hẹp nhất Italy - chỉ rộng 34 cm, và nhà thờ từ giữa thế kỷ 12 - nơi có thánh tích của Thánh Timothy, nhà truyền giáo Kitô đầu tiên đi cùng với Thánh Phaolô.

Thị trấn Termoli được bao quanh bởi biển Adriatic, và có một lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 11. Ảnh: Lovely Molise.

Từ Termoli, bạn có thể bắt xe bus vào trung tâm của vùng Molise. Càng đến gần, khung cảnh hùng vĩ với những ngọn núi rộng lớn sẽ dần hiện ra trước mắt. Những ngôi làng rải rác với những tháp chuông trông xa mỏng như bút chì, những ngôi nhà san sát ẩn khuất sau rìa núi. Những ngôi làng thông nhau bởi những con đường chăn cừu cổ xưa, nay đang dần được khai phá thành những con đường mòn để người dân có thể đi bộ.

"Thật không may, nhà nước chưa bao giờ tin rằng chúng tôi có thể thu hút khách du lịch. Họ nghĩ rằng cách duy nhất để phát triển là thông qua công nghiệp, vì vậy họ đã xây dựng rất nhiều các nhà máy ở đây. Bây giờ thì các nhà máy đó đã đóng cửa hết và những người trẻ lại phải rời đi nơi khác kiếm sống", Simone Cretella, nhà chính trị gia địa phương cho biết.

"Không ai muốn rời khỏi Molise. Chúng tôi có rất nhiều cảnh quan cũng như nét đẹp văn hóa ở đây. Tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó. Những gì chúng ta cần là phát triển du lịch. Chúng tôi cần những người trẻ ở lại và phát triển ngành này. Tôi cảm thấy du lịch thực sự có thể cứu Molise".

Vùng đất nổi tiếng nhờ trở thành trò đùa của cả quốc gia Video: Magnifica Italia.

Giống như Maria, Cretella coi hiện tượng "Molise không tồn tại" thực sự là một cơ hội chưa từng có để quảng bá văn hóa cả trong và ngoài nước. "Hiện tượng "Molise không tồn tại" này, theo một cách nào đó, đã trở thành một thương hiệu độc đáo riêng của chúng tôi. Nó phát huy hết những điểm mạnh của nơi đây: sự bí ẩn, sự tò mò lôi cuốn du khách muốn khám phá mảnh đất kì lạ này. Và khi đặt chân đến Molise, họ sẽ không phải thất vọng khi biết được rằng Molise đẹp và ấn tượng như thế nào. Chúng tôi chỉ cần quảng bá mạnh mẽ thông điệp đó ra ngoài", ông nói.

Cretella đã dành phần lớn nhiệm kỳ của mình để cố gắng thuyết phục các cơ quan du lịch áp dụng chiến lược marketing dựa trên hiện tượng khu vực được cho là không tồn tại này, nhưng không mấy thành công. Ông giải thích, rất khó khăn trong việc thay đổi suy nghĩ của mọi người khi họ đã quá quen với nếp sống lạc hậu từ trước. Mặc dù vậy, Cretella vẫn tin tưởng tương lai của ngành du lịch địa phương sẽ phát triển rực rỡ. "Suy cho cùng "có ai không tò mò về một "Molise - vùng đất không tồn tại" chứ?", ông nhận định.

Để đến Molise, bạn có thể đi bằng máy bay hoặc tàu. Vì Molise không có sân bay, sự lựa chọn tốt nhất là đến Sân bay Quốc tế Abruzzo, tại thành phố Pescara. Một lựa chọn khác là Sân bay Fiumicino ở Rome. Sau đó bắt xe bus của Công ty xe bus địa phương. Tuyến đường sắt chính là tuyến đường sắt Adriatic, đi qua Molise dọc theo đường bờ biển. Nó có trạm dừng ở hầu hết các thành phố lớn của miền Bắc Italy như Bologna, Milan và Torino, cũng như từ các thị trấn chính của Apulia. Hồi tháng 9 năm nay, chính quyền Molise tuyên bố họ sẽ trả hơn 27.000 USD cho những người tới định cư tại một trong 106 ngôi làng thưa dân trong vùng. Bất cứ ai nhận lời đề nghị sẽ nhận khoảng 770 USD mỗi tháng, trong tối đa ba năm để giúp họ bắt đầu cuộc sống tại miền đất có những đồng cỏ xanh, vườn ô liu và núi tuyết. Tuy nhiên, họ phải cam kết lập ra một cơ sở kinh doanh nhỏ để đóng góp cho nền kinh tế địa phương.

Nam Trần (Theo BBC)