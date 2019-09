Iceland Khách nữ tham gia tìm kiếm một thành viên mất tích trong đoàn tour, mà không nhận ra cô đang đi tìm chính mình.

Sự cố hy hữu xảy ra ở hẻm núi lửa Eldgja, miền nam Iceland vào năm 2012. Đoàn khách du lịch đang đi tour dọc Iceland, bỗng nhiên phát hiện một thành viên biến mất trong lúc xe dừng gần hẻm núi. Thực tế, nữ du khách mất tích chỉ đi thay quần áo.

Khi lắng nghe mô tả về người mất tích, cô không nhận ra đó là mình và tham gia tìm kiếm cùng cả đoàn. Cuộc tìm kiếm dừng lại vào khoảng 3h, khi tất cả nhận ra đoàn không hề thiếu người và cô gái biến mất còn đang đi tìm chính mình.

Bài đăng trên tờ Time vào năm 2012. Ảnh: Patrick Hussion.

Dù câu chuyện xảy ra đã lâu, Patrick Hussion, một người dùng Twitter, mới chia sẻ lại gần đây. Bài đăng của anh thu hút hàng trăm lượt yêu thích và bình luận kể từ 14/9. Nhiều người cảm thấy sự việc này thật nực cười và phỏng đoán có lẽ cả đoàn khách đã uống rượu, hoặc không khí quá lạnh trên núi khiến các thành viên không thể tỉnh táo.

An An (Theo New Zealand Herald)