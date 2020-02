Vietravel tung ra gói nhiều sản phẩm giá giảm sâu nhằm kích cầu du khách tới những điểm đến an toàn mùa dịch.

Theo đó, Vietravel giới thiệu bộ sản phẩm "Phá băng" với mức giá giảm đến 40%. Trong đó, tour du lịch trong nước có mức giá từ 299.000 đồng, tour nước ngoài có giá từ 2.990.000 đồng. Du khách có thể chọn cho mình những sản phẩm an toàn, chất lượng dịch vụ được nâng cao với chi phí tiết kiệm nhất.

Vietravel cũng đưa ra chính sách giảm giá với sự cam kết đối với khách hàng: "Giảm giá - Không giảm chất lượng". Để có mức giá hấp dẫn nhưng chất lượng dịch vụ vẫn giữ nguyên, Vietravel đã liên kết với hệ thống đối tác vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, tuyến điểm tham quan... để giới thiệu bộ sản phẩm "phá băng", đồng thời đảm bảo các tiêu chí về an toàn.

Bộ sản phẩm được Vietravel xây dựng theo ba tiêu chí: Điểm đến an toàn; Dịch vụ an toàn; Đội ngũ nhân viên được tập huấn an toàn. Điểm đến an toàn là những điểm đến, quốc gia chưa ghi nhận có ca nhiễm bệnh hoặc đã đủ điều kiện công bố hết dịch. Hệ thống dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận chuyển... đều áp dụng các biện pháp an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đội ngũ nhân sự phục vụ được trang bị kiến thức về cách phòng chống dịch và cập nhật thông tin liên tục để hỗ trợ cho khách hàng.

Đối với thị trường trong nước, Vietravel giới thiệu bộ sản phẩm với chủ đề "Việt Nam dưới cánh chim bay", trong khi bộ sản phẩm du lịch nước ngoài có chủ đề "Open the World".

Khám phá non sông đất nước với bộ sản phẩm "Việt Nam dưới cánh chim bay"

Chùm tour trong nước sẽ đưa du khách đến với những danh lam thắng cảnh nên thơ cùng bầu không trí trong lành, dễ chịu của cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Nếu đã quá quen thuộc với cuộc sống náo nhiệt nơi thành thị, hãy đến vùng Tây Bắc thanh bình cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Ghé Sa Pa, bạn có thể tham quan bản Cát Cát, núi Hàm Rồng, nhà thờ đá, chinh phục đỉnh Fansipan bằng tuyến cáp treo hiện đại. Non xanh nước biếc Ninh Bình là điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Những danh thắng nổi tiếng như: Tam Cốc - Bích Động, quần thể Tràng An, đầm Vân Long, chùa Bái Đính... chắc chắn sẽ khiến bạn không thể rời mắt trên hành trình tham quan.

Du khách ngồi thuyền tham quan Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình. Ảnh: Quang nguyen vinh/Shutterstock.

Hành trình khám phá "Con đường di sản" miền Trung với cố đô Huế thơ mộng bên dòng sông Hương huyền thoại cùng các di tích lịch sử, công trình kiến trúc cổ kính, ẩm thực độc đáo sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ. Khám phá Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam, bạn có thể thoải mái đi cáp treo lên đỉnh Bà Nà Hill, tham gia những trò chơi cảm giác mạnh, ngắm Cầu Vàng hay lên bán đảo Sơn Trà tận hưởng không khí trong lành. Lạc bước tới phố cổ Hội An ngắm những ngôi nhà cổ mái ngói ngả màu rêu phong, những con phố và dòng sông về đêm lung linh đèn lồng huyền ảo. Ngoài ra, Quảng Bình với động Phong Nha, động Thiên Đường nổi tiếng thế giới cũng là những điểm đến không thể bỏ lỡ.

Dọc theo vùng duyên hải miền Trung, hãy ghé Ninh Thuận - nơi nổi tiếng bởi những vườn nho xanh mướt, các làng gốm đậm nét văn hóa dân tộc Chăm, bãi biển Ninh Chữ xinh đẹp và vịnh Vĩnh Hy hoang sơ. Là thành phố của nắng, gió và những bãi cát trắng trải dài vô tận, đến Phú Yên và Quy Nhơn bạn sẽ cảm nhận hết vẻ đẹp của biển xanh biếc, chẳng khác gì "đảo Jeju" của Việt Nam. Và có muôn vàn lý do khiến bạn muốn đặt chân đến Mũi Né (Phan Thiết). Đó có thể là cảnh hoàng hôn lãng mạn, những ngôi làng đánh cá đẹp như tranh vẽ nép mình bên bãi biển màu xanh ngọc.

Khác với sự náo nhiệt của chốn đô thị, miền Tây mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Cù lao Thới Sơn (Mỹ Tho) hiện ra trước mắt bạn với màu xanh của vườn cây trái xum xuê cho quả quanh năm cùng nền ẩm thực địa phương đặc sắc. Ghé thăm làng du lịch Mỹ Khánh (Cần Thơ), bạn sẽ thỏa thích khám phá những vườn cây trái chín mọng, tham quan Nhà cổ Nam bộ, nghe đờn ca tài tử... Đặc biệt là những trải nghiệm "Một ngày làm Điền Chủ", "Tát mương bắt cá" hết sức thú vị. Phú Quốc yên bình nổi tiếng với những Bãi Sao, Bãi Khem, mũi Gành Dầu, Dinh Cậu, suối Tranh... Hòn đảo này còn sở hữu những khu resort đẳng cấp cùng nhiều khu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam...

Đoàn khách Vietravel tham quan nhà hát Cao Văn Lầu có hình dáng 3 chiếc nón lá ở Bạc Liêu.

Mở ra thế giới cùng bộ sản phẩm "Open the World"

Chùm tour nước ngoài "Open The World" sẽ mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm thú vị từ châu Á đến châu Âu, Mỹ... Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, thích khám phá di tích văn hóa, lịch sử hoặc say mê ẩm thực, Vietravel mang đến chùm tour Campuchia, Thái Lan (Phuket, Chiang Mai và Chiang Rai), Myanmar, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ...

Với chi phí tour khá "mềm" cùng cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng mở rộng, châu Á được biết tới như một điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách trên thế giới. Mùa này, khi tiết xuân mát mẻ, du khách có thể thoải mái chiêm ngưỡng những điểm đến, phong cảnh đẹp mà trước đây luôn đông đúc.

Du lịch châu Âu đã không còn là mơ ước xa vời của du khách Việt. Với chùm tour châu Âu, Vietravel sẽ đưa bạn khám phá mùa xuân châu Âu với muôn sắc hoa tulip nở rộ ở Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, những vườn hoa anh đào bung nở trong công viên của thủ đô Paris hoa lệ.

Bạn cũng có thể lựa chọn trải nghiệm "Đêm trắng" xứ Bạch dương (Nga) đầy cảm xúc thăng hoa, Thụy Sĩ bình yên như bước ra từ thế giới cổ tích. Đến với mỗi thành phố, bạn sẽ được tham quan, tìm hiểu và thưởng lãm nhiều thắng cảnh nổi tiếng, các công trình kiến trúc độc đáo như: thị trấn cổ Monschau, làng chài Portofino đẹp như tranh vẽ, ngôi làng cổ tích Giethoorn, thành phố Saint Petersburg thơ mộng, hay thung lũng Cappadocia – xứ sở thần tiên...

Bên cạnh đó là chùm tour Mỹ với giá tương đương tour Nhật Bản 5 sao: khám phá bờ Tây nước Mỹ (7 ngày) chỉ từ 34,99 triệu đồng và bờ Đông (7 ngày) chỉ từ 47,99 triệu đồng. Hành trình du lịch Australia (7 ngày) giá chỉ từ 34,99 triệu đồng sẽ là điểm đến tuyệt vời cho những ngày tháng 5 khám phá mùa thu mát dịu. Ngoài ra, còn có rất nhiều tour hấp dẫn khác như: Bhutan, Maldives, Ai Cập, Nam Phi, Dubai... đang chờ đợi bạn khám phá.

Hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Vietravel giới thiệu bộ sản phẩm "Theo bước chân thần tốc" bao gồm các điểm đến đã từng ghi dấu những bước chân anh hùng của các bậc cha ông, đã anh dũng chiến đấu vì nền độc lập, tự do và bảo vệ tổ quốc. Theo đó, bộ sản phẩm gồm 6 tour: Tây Nguyên hào hùng: Ban Mê Thuột – Pleiku – Kontum – Măng Đen (4 ngày); Bình yên miền đất lửa: Huế - Quảng Bình - Quảng Trị - Đà Nẵng (5 ngày); Côn Đảo oai hùng (3 ngày); Vang mãi khúc quân hành: Tiền Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng- Bạc Liêu - Cà Mau (4 ngày); Trở lại đảo ngọc: Phú Quốc (3 ngày); Hoa nở xứ vàng trắng: Cần Giờ - Vàm Sát (2 ngày). Chương trình sẽ tái hiện những chặng đường hào hùng của dân tộc, đồng thời nêu bật tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến. Sản phẩm được xây dựng phù hợp với những du khách yêu thích lịch sử, muốn tìm lại một thời hào hùng của dân tộc.

