Người dân đang đào cát để tìm hải sâm hay sá sùng biển khi thủy triều xuống. Loại thực phẩm này giàu chất đạm và tốt cho sức khỏe, mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho người dân địa phương.

Đầm được bao quanh bởi núi Bạch Mã, du khách có thể kết hợp tuyến du lịch Lăng Cô - Lập An - Bạch Mã. Do hệ thống đầm không có nhiều cây to, du khách tới tham quan nên mang theo mũ, nón, khăn, và kem chống nắng để bảo vệ làn da.