Tây Đệ thôn (Xidi)

Nằm dưới chân núi Hoàng Sơn (tỉnh An Huy), làng Tây Đệ thôn được xây dựng vào thời Bắc Tống. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đây có thể xuống tới âm 10 độ. Khung cảnh núi non trùng điệp xung quanh và những con đường cổ được bao phủ bởi tuyết trắng. Ảnh: Shutterstock/Theway I See.