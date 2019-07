Dịch vụ lưu trú tại đây khá phát triển, đem lại cho du khách nhiều lựa chọn từ bình dân đến cao cấp. Khu nghỉ dưỡng Meliá Ba Vì là một trong những gợi ý, được xây dựng trên phế tích Pháp còn sót lại tại Cốt 600. Các căn phòng được bố trí xen lẫn giữa khu rừng.

Năm 2018, khu nghỉ này vinh dự nhận được giải Khách sạn ở nước ngoài tốt nhất (The best annual oversea hotel) do tạp chí Voyage của Trung Quốc trao tặng. Du khách đến đây có thể trải nghiệm dịch vụ spa, thưởng thức các món ăn Âu - Á hay dự lớp yoga giữa rừng vào buổi sớm.