Ngày 23/6, sân chơi phiêu lưu mở cửa cho cộng đồng tại thành phố xanh Ecopark. Sân chơi thiết kế bởi doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds (TPG), các chuyên gia Nhật Bản từ tổ chức Tokyo Play, có sự tham vấn từ cộng đồng và chủ đầu tư Tập đoàn Ecopark. Nơi đây vận hành dưới hình thức không gian chơi mở, miễn phí cho cộng đồng, khuyến khích trẻ em chơi tự do, sáng tạo

Khi các đô thị dần biến chuyển thành "rừng bê tông", không gian chơi của trẻ em thành phố cũng co hẹp lại. Những trò chơi quen thuộc với tuổi thơ của ông bà, bố mẹ các em như tắm mưa, bắt dế... trở nên xa xỉ, trong khi các sân chơi thông thường nhàm chán, bí bách. Nói như Marjory Allen, một kiến trúc sư cảnh quan, nhà hoạt động quyền trẻ em người Anh, chúng ta đang xây những sân chơi "là thiên đường với nhà quản trị, nhưng lại là địa ngục với con trẻ".

Tất cả dẫn đến một câu hỏi: Làm thế nào để "cấy ghép" các giá trị chơi thuần túy vào môi trường đô thị, giúp những đứa trẻ lớn lên tự tin, sáng tạo và không ngại thất bại. Đó cũng là lý do sân chơi ra đời.

Dựa trên mô hình sân chơi phiêu lưu đã được đón nhận ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Nhật Bản, ..., sân chơi Phiêu lưu Ecopark, đặt tại Công viên Hồ Thiên Nga tạo ra một không gian chơi tự do, không sắp đặt, định hướng trước, với các vật liệu như cuốc, xẻng, lốp xe, dây thừng, cành cây khô... được xếp lộn xộn, đa dạng về độ cao, chất liệu... như một công xưởng thực thụ. Tại đây, trẻ thoải mái tưởng tượng và sáng tạo bất cứ kiểu chơi mà các em muốn.

Các bé còn có thể trải nghiệm một số thử thách mạo hiểm hơn so với thông thường, như chơi với lửa, nước, dùng búa, cưa, đinh... Đây là những trò chơi từng rất quen thuộc và tự nhiên với thế hệ ông bà, cha mẹ nhưng không phổ biến với trẻ em thành phố ở thời điểm hiện tại.

Theo các nhà nghiên cứu và tổ chức xã hội, những thử nghiệm tuổi ấu thơ này là cần thiết cho sự phát triển của các em, cả về sức khỏe, tâm trí, cảm xúc. Việc tiếp xúc với các rủi ro được kiểm soát từ khi còn bé sẽ giúp các em đối diện với tuổi trưởng thành một cách bình thản, mạnh mẽ và tự chủ hơn, thay vì sống trong sự sợ hãi và bảo bọc.

Các playworker (công nhân chơi) luôn có mặt tại sân chơi phiêu lưu để trò chuyện, lắng nghe các em, cảnh báo rủi ro, đảm bảo không gặp phải tổn thương hoặc nguy hiểm đáng lo ngại trong khi vui chơi.

Với triết lý chơi tự do, Ngày vui chơi - Khai trương sân chơi Phiêu lưu Ecopark sẽ mở cửa sân chơi miễn phí cho các gia đình, mời cộng đồng cùng đến tham gia, trải nghiệm một không gian thú vị.

Play Campaign là chiến dịch do Think Playgrounds khởi xướng nhằm đối thoại với cộng đồng về tầm quan trọng của việc chơi đối với sự phát triển của trẻ em. Năm 2018, Think Playgrounds đã tổ chức chiến dịch với các sự kiện: Chơi sáng tạo, chơi tái chế và sân chơi mạo hiểm với sự tài trợ của Quỹ giao lưu Văn hóa Pháp - Đức, Viện Goethe Hà Nội, trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace. Năm 2019, chủ đề của chiến dịch là Sân chơi Phiêu lưu với sự tài trợ của Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản (Japan Foundation Asia Center), tập đoàn Ecopark và Think Playgrounds

Japan Foundation Asia Centercó sứ mệnh kết nối con người, mở rộng các mạng lưới tại châu Á thông qua việc thúc đẩy trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực: nghệ thuật, văn học, khiêu vũ, thể thao, trí thức giữa con người với con người

Sau gần 16 năm phát triển, Ecopark trở thành một thành phố chức năng kiểu mẫu đáng sống tại Việt Nam, tiên phong xác lập xu hướng Bất động sản xanh chuyên nghiệp và bền vững, được quốc tế tôn vinh với nhiều giải thưởng danh giá. Mang sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ về những tổ ấm lý tưởng của nhiều thế hệ Việt với mô hình đô thị sinh thái đẳng cấp và nhân văn, tập đoàn không chỉ mang đến ngôi nhà, mà còn dành tặng cho khách hàng một không gian sống lý tưởng,con trẻ một tuổi thơ đáng nhớ, khuyến khích trải nghiệm thiên nhiên để đánh thức các giác quan của trẻ.

Với hơn 100 ha dành cho cảnh quan thiên nhiên, Ecopark quy hoạch hệ thống công viên, hồ nước, không gian xanh trải đều khắp các phân khu.

Ecopark quy hoạch hệ thống công viên, hồ nước và không gian xanh trải đều khắp các phân khu. Trẻ em được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành, hòa mình cùng màu xanh mát dịu của thiên nhiên, tự do chơi đùa, cảm nhận thế giới rộng lớn hấp dẫn xung quanh mình.

Vừa qua, tập đoàn khai trương tổ hợp công viên giải trí sinh thái ven vịnh thủy lớn nhất miền Bắc, nơi các con sẽ được trải nghiệm những hoạt động gần gũi thiên nhiên hấp dẫn như cắm trại ven hồ, ngắm thiên nga, chèo thuyền kayak, chạy bộ hoặc đạp xe trên 10km, đường dạo bộ 5 giác quan xen giữa rừng cây, chơi đùa tại khu vui chơi theo phong cách Adventure Game.

Sân chơi phiêu lưu (dự án hợp tác giữa Ecopark - Think Playgrounds và các chuyên gia Tokyo Play) ra mắt tại công viên Hồ Thiên Nga (KĐT Ecopark), hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động thú vị cho gia đình.

Tokyo Play thành lập năm 2010, đi vào hoạt động năm 2016, là một tổ chức Phi lợi nhuận tại Nhật Bản thành lập với sứ mệnh thúc đẩy quyền vui chơi tự do của trẻ em thông qua các nghiên cứu, tổ chức sự kiện, vận hành các sân chơi.

Doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds hoạt động trong lĩnh vực phát triển, bảo vệ không gian công cộng thông qua các hoạt động thiết kế, xây dựng các sân chơi cộng đồng. Từ năm 2014 đến nay, TPG đã giúp các địa phương xây dựng được hơn 150 sân chơi công cộng trên toàn quốc, dành được nhiều giải thưởng sáng kiến đô thị như giải nhất Green City Solutions (Giải pháp Thành phố Xanh) do ĐSQ Đan Mạch tổ chức, với 6 dự án tập huấn cộng đồng xây sân chơi; giải ba The Art of Recycle (Nghệ thuật tái chế) do UNESCO Việt Nam trao tặng cho nhóm thiết kế sân chơi "Hành trình lốp" ở Hà Lỗ, Đông Anh, Hà Nội.

TPG mong muốn mang đến cho trẻ em những không gian an toàn góp phần tạo nên ký ức tốt đẹp cho các em nhỏ. Thông tin chi tiết truy cập www.sanchoi.org

Ngọc Thi