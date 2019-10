Các lịch trình từ 3 đến 6 ngày đang được nhiều khách quan tâm cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch sắp tới.

Thị trường du lịch Tết đang trở nên sôi động khi người dân sẽ có 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch và 7 ngày nghỉ Tết Âm lịch. "Tâm điểm" chính là bộ tour có lịch trình từ 3 đến 6 ngày.

Du khách du xuân đầu năm.

Du lịch Tết "vào mùa" từ sớm

Du lịch là hoạt động được nhiều người lựa chọn vào các kỳ nghỉ lễ, Tết. Phần đông du khách sẽ đi cùng gia đình, người thân và bạn bè trong thời gian nghỉ được công bố. Do vậy các hãng lữ hành cũng phải dựa theo đó để điều chỉnh.

Từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10, bộ sản phẩm du lịch Tết đã được Vietravel mở bán. Bình quân khoảng 20 hành trình trong nước và 40 hành trình nước ngoài với lịch trình đa dạng để du khách lựa chọn.

Ở tuyến trong nước, các tour di chuyển bằng đường bộ từ Hà Nội thu hút khách, chủ yếu là sản phẩm du lịch trải nghiệm vùng cao Đông - Tây Bắc; và bộ tour có thời lượng từ 2 ngày đến 4 ngày như Ninh Bình, Hạ Long du thuyền 4 - 5 sao, Yên Tử - khách sạn Legacy 5 sao, Mộc Châu - Mai Châu hoặc Mộc Châu - Sơn La, Sa Pa - chinh phục đỉnh Fansipan, hồ Ba Bể - thác Bản Giốc, Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn.

Với các tuyến trong nước phương tiện vận chuyển bằng đường bay, các hành trình trải nghiệm có thời gian linh động từ 3 đến 5 ngày nhận được sự quan tâm. Khách có thể lựa chọn nhiều liên tuyến nội địa như Đà Nẵng, Huế - Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Nha Trang - Đà Lạt, Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa - Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột - Pleiku, Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng.

Sản phẩm du lịch nước ngoài được đăng ký nhiều, chủ yếu là các tuyến Đông Nam Á không cần visa và có lịch trình dưới 6 ngày như Thái Lan, Singapore, Singapore - Malaysia, Bali (Indonesia), Maldives, Campuchia, Myanmar, Lào; hay các tuyến châu Á có thủ tục visa không quá phức tạp như Đài Loan, Dubai, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bali (Indonesia) là điểm đến đang trở nên quen thuộc với người Việt khi ngày càng có nhiều đường bay thẳng tới đây.

Theo khảo sát, các gia đình có kế hoạch đi du lịch Tết nên đăng ký ngay từ đầu quý 4/2019 để được lựa chọn ngày khởi hành đẹp, giờ bay đẹp, lại nhiều khả năng được hưởng chương trình ưu đãi khi đăng ký sớm.

Tại công ty du lịch Vietravel Hà Nội, du khách đặt tour Tết Dương lịch và Âm lịch từ ngày 1 đến 20/11 sẽ được giảm trực tiếp tới 2 triệu đồng một khách, kèm theo quà tặng là các voucher, coupon dịch vụ du lịch, spa. Chương trình khuyến mại này nằm trong sự kiện tri ân thường niên của Vietravel nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty và nhận giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards 2019.

Nhiều điểm đến mới Tết 2020

Nhu cầu du lịch Tết ngày càng tăng trong những năm gần đây nên một số đơn vị lữ hành lớn như Vietravel Hà Nội đều định kỳ tổ chức tour du lịch theo hình thức charter (máy bay thuê bao nguyên chuyến) tới một số điểm đến được nhiều du khách quan tâm. Trong đó, tour Đài Loan 5 ngày 4 đêm trọn gói có giá từ 13 triệu đồng, Hàn Quốc 6 ngày 5 đêm trọn gói 17 triệu đồng, khởi hành dịp Tết Dương lịch.

Sang Tết Âm lịch là charter tour tâm linh tới Bodh Gaya (Ấn Độ) và "vương quốc hạnh phúc" Bhutan. Tour có đường bay thẳng, đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh, hành hương, cầu an cầu may dịp đầu xuân mới. Các tour charter có ưu điểm là bay thẳng nên tiết kiệm được tối đa thời gian di chuyển, tiết kiệm tới 30% giá tour so với thông thường, thủ tục visa, xuất nhập cảnh thuận tiện và luôn khởi hành đúng kế hoạch.

Tour hành hương là một trong những sản phẩm được đông đảo du khách lựa chọn vào dịp đầu năm.

Bên cạnh tour charter, nhiều sản phẩm, hành trình mới cũng được đơn vị giới thiệu tới du khách nhân dịp đầu năm mới. Các tuyến du lịch trong nước hầu hết được xây dựng thêm hành trình 3 ngày 2 đêm phù hợp với các du khách có nhu cầu đi du lịch ngắn ngày để nghỉ dưỡng.

Không chỉ bán tour trọn gói, Vietravel còn cung cấp thêm nhiều lịch vụ lẻ như combo vé máy bay và phòng khách sạn, bán vé cáp treo, vé vào cửa nhiều khu vui chơi với mức giá giảm 10 - 30% so với thông thường như vé cáp treo Fansipan (Sa Pa), Sunworld Hòn Thơm (Phú Quốc), vé xem show Ký ức Hội An hay combo Cocobay (Đà Nẵng), voucher Tràng An, Yên Tử.

Với tuyến du lịch nước ngoài, nổi bật là các liên tuyến hành trình xa mới, phù hợp để đi du lịch vào dịp mùa xuân như Morroco - Dubai, Miền Nam nước Pháp - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Italy - Malta, Thổ Nhĩ Kỳ - Israel, Ai Cập.

Đại diện Vietravel cho biết dự kiến lượng khách đi tour du lịch Tết 2020 sẽ tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Vietravel