Một trong những điều tiếp viên thường xuyên phải nhắc nhở khách là không nên đi chân trần trong cabin. "Tôi nghĩ mọi người không nhận ra máy bay bẩn đến mức nào", tiếp viên hãng PSA Airlines nói.

Một chiếc máy bay có thể thực hiện tới ba hoặc bốn chuyến trong ngày, tùy lịch trình. Nhưng suốt thời gian đó, chúng chỉ được vệ sinh toàn diện một lần, dù phi hành đoàn vẫn nhặt rác giữa các chuyến.

Do đó, một tiếp viên ẩn danh nhấn mạnh hành khách đừng bao giờ đi vào nhà vệ sinh trên máy bay với đôi chân trần. Các nhà vệ sinh thường bẩn và chỉ được làm sạch sâu ở cuối tuyến bay. "Chúng tôi có thể bay từ bên này tới bên kia của địa cầu. Bạn hãy tưởng tượng cảm giác khi kết thúc chuyến bay kéo dài 12 giờ với 200 người sử dụng toilet", người này tiết lộ.

Tiếp viên cho rằng nếu khách du lịch nhận ra bức tường bên cửa sổ bẩn ra sao, họ sẽ không bao giờ dựa vào nó. Ảnh: Bustle.

Hành khách cũng không nên tựa đầu vào cửa sổ, bởi họ không biết có bao nhiêu người đã ho, thở, hắt hơi hay bôi thứ gì lên khung kính.

"Tôi thấy nhiều người mang theo giấy ướt diệt khuẩn bên mình để lau khu vực xung quanh chỗ ngồi. Nguyên tắc nhỏ của tôi là không bao giờ đưa tay lên miệng hoặc gần mặt, nhờ đó, tôi ít khi bị ốm", ông Cameron Linda Ferguson, một tiếp viên hàng không 24 năm kinh nghiệm, nói.

Khách du lịch có thể nhiễm các loại bệnh khác nhau nếu họ ngồi trên chiếc máy bay chưa được vệ sinh. Chuyên gia dinh dưỡng Shona Wilkinson nhận định nguồn bệnh nguy hiểm nhất chính là những hành khách cùng chuyến.

Những nơi tập trung vi trùng, vi khuẩn nhiều nhất trên máy bay gồm bàn ăn, khóa dây an toàn; tay vịn, lỗ thông hơi trên không, màn hình... do vô số hành khách chạm vào. Điểm bẩn nhất là nút xả nước trong nhà vệ sinh bởi có thể chứa hơn 95.000 CFU (đơn vị hình thành khuẩn lạc) so với khoảng 172 CFU được tìm thấy trên nút xả toilet trong nhà riêng.

