Cứ mỗi buổi sáng và chiều, tiệm mì thảy trên đường Ba Cu, bãi trước Vũng Tàu nườm nượp khách ra vào. Cái tên mì "thảy" vốn lạ lẫm với nhiều người nếu chưa từng ăn tại quán, tuy nhiên khi ghé qua, bạn chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên.

Trải qua mấy đời chủ cha truyền con nối, tiệm vẫn giữ vững phong độ với kỹ năng thảy (quăng, ném) mì điêu luyện của đầu bếp như một màn trình diễn nghệ thuật nấu ăn. Mì được chia thành từng vắt đều nhau, cho vào chiếc vợt chuyên dụng để trụng nước sôi. Vừa trụng, đầu bếp vừa thảy lên không trung mấy vòng cho ráo nước trước cho vào tô.

Xe mì theo kiểu người Hoa cũ kỹ trước cửa tiệm. Tại đây thường diễn ra những màn thảy mì bằng vợt độc đáo của đầu bếp.

Nồi nước dùng trong veo, không thấy váng mỡ nhưng đậm đà nhờ được hầm từ xương và sườn non. Một số loại củ ngọt được thêm vào để tạo vị thanh. Sườn non và xương được ninh mềm nên rất dễ ăn. Bò viên to, dai, cắn sần sật ăn rất ngon. Đặc biệt, hoành thánh được chế biến theo đúng kiểu của người Hoa, nêm nếm gia vị vừa miệng, không ngán. Chén tương đen pha với sa tế nhà làm là loại nước chấm không thể thiếu khi ăn mì. Điểm nhấn của tô mì chính là sợi mì trứng màu vàng được làm thủ công theo cách của người Hoa nên dai và thơm.

Một tô thập cẩm chất lượng đầy ắp sườn, hoành thánh... có giá khoảng 45.000 đồng.

Ngoài mì, quán còn bán hủ tiếu cho thực khách lựa chọn. Quán không rộng lắm lại không có máy lạnh nhưng luôn đông khách. Cả khách du lịch và người địa phương đều thích đến đây ăn. Nếu bạn ghé quán vào buổi sáng khoảng 9h hoặc buổi chiều lúc 18h thì rất khó để tìm được một chỗ đậu xe (nếu đi ô tô) hay chỗ ngồi. Ngồi ghép chung bàn với người lạ là chuyện rất bình thường nhưng thực khách đều cảm thấy thoải mái, vì họ đến đây thưởng thức tô mì xong sẽ nhanh chóng rời đi, nhường chỗ cho người khác.

Địa chỉ: Quán Nghiệp Ký mì gia, đường Ba Cu, Vũng Tàu.

Lưu ý: Quán bán 2 buổi, buổi sáng từ 6h đến 13h, buổi chiều từ 16h - 21h30.

Mộc Yên