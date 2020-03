Hạn chế tối đa việc chạm tay vào lan can cầu thang hay nút bấm thang máy khi ở trên du thuyền.

Dave Dutton, nhân viên có kinh nghiệm lâu năm làm việc trên tàu du lịch cho biết, lời khuyên đầu tiên anh dành cho hành khách chính là: tránh chạm vào lan can cầu thang bằng tay. Đặc biệt, nếu trên tàu đang có nhiều người nhiễm norovirus (virus gây bệnh nôn mửa mùa đông).

Hành khách bị nhiễm bệnh, các triệu chứng sẽ đến trong vòng một đến hai ngày. Bạn có thể bị nôn mửa, tiêu chảy, ốm sốt và đau đầu, tay chân... Đây là một trong những điều tồi tệ đối với bất kỳ hành khách nào đang mong muốn có một kỳ nghỉ như mơ trên du thuyền.

Tay vịn cầu thang, lan can tàu... là những nơi hành khách được khuyên không nên chạm vào, vì dễ tiếp xúc với virus gây ra các bệnh tiêu chảy. Ảnh: Pubilc Domain pictures.

Dave nói, hành khách nên nghĩ về việc rất nhiều người đã chạm tay vào lan can này giống mình trước đó. Đấy có thể là những người không rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh, hoặc bị cảm cúm, hoặc tay bẩn vì vừa cầm thức ăn...

Không chỉ áp dụng nguyên tắc với lan can, tay vịn, Dave còn không bao giờ dùng tay trần chạm trực tiếp vào nút bấm thang máy. Thông thường, anh sẽ dùng khớp ngón tay để ấn, thay cho ngón tay. "Nếu bạn nói tôi hành động thái quá, thì hãy để tôi kể cho nghe một sự cố. Tôi từng có mặt trên con tàu Aurora định mệnh vào năm 2003. 500 trên 1.800 người có mặt trên thuyền bị lây nhiễm bệnh do virus khiến nó nổi tiếng toàn thế giới. Tôi nói với bạn đừng chạm vào lan can nếu không muốn bị lây". Bạn Dave đã không làm theo lời khuyên và bị ốm. "Tôi không khẳng định chắc chắn nếu anh ấy không chạm vào lan can, anh ấy sẽ không bị ốm. Tuy nhiên, tôi và vợ đều làm như vậy, và chúng tôi an toàn", anh nói.

Tuy nhiên, Dave khẳng định hầu hết các chuyến du lịch bằng du thuyền đều an toàn, và mọi người hiếm khi gặp sự cố. Dù vậy, đây vẫn là điều bạn cần lưu ý. Dave khuyến khích hành khách nên mang theo nước rửa tay, xịt khuẩn... để giảm thiểu rủi ro.

Còn Joshua Kinser, một cựu thủy thủ đoàn, cũng kêu gọi hành khách tránh bắt tay với nhân viên trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh. "Hành khách có thể không nhận ra có bao nhiêu loại bệnh có thể lây lan qua thủy thủ đoàn trên các tàu du lịch. Và nhiều nhân viên đã không giữ gìn vệ sinh đúng cách", anh nói. Joshua giải thích nguyên nhân trên tàu có nhiều thủy thủ đoàn đến từ các quốc gia khác nhau, dẫn đến văn hóa, quan điểm khác nhau về vấn đề: thế nào là vệ sinh đúng chuẩn.

Bác sĩ Ben MacFarlane tiết lộ trong cuốn sách Cruise Ship SOS về chuyện gì xảy ra nếu trên tàu bùng phát một bệnh dịch truyền nhiễm. Khi đó, thủy thủ đoàn sẽ được yêu cầu rửa tay nhiều hơn mỗi giờ và có một đội được sắp xếp để phun thước khử trùng mọi chỗ trên tàu, nơi con người có thể chạm vào.

