Huế hấp dẫn du khách nhờ vẻ đẹp dịu dàng và những danh lam thắng cảnh nổi bật với giá trị vật thể và phi vật thể. Bao quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tham quan và các di tích lịch sử lâu đời. Tuy vậy, theo các tín đồ du lịch, trước khi đến Huế cần tìm hiểu kỹ, bởi thời tiết ở cố đô khá thất thường.

Cầu Dã Viên bắc qua sông Hương. Ảnh: Võ Thạnh.

Ở Huế có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, nhiệt độ lên tới 35 đến 40 độ C. Trời nắng nóng nực và oi bức. Ngược lại từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau, nhiệt độ thấp từ 18 đến 20 độ C, có khi xuống dưới 10 độ C, trong đó từ tháng 10 trở đi là mùa bão lụt.

Mùa xuân kéo dài từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 2, thời tiết lúc này rất đẹp, nắng chiếu rọi qua hàng cây, không khí mát mẻ, đôi lúc lại se se lạnh. Tháng 9 đến 11, thành phố vào thu, mùa đẹp nhất trong năm với những cánh hoa bằng lăng tím, phượng vàng rải khắp các con đường.

Nằm ở miền Trung nhưng Huế cũng có một mùa xuân riêng, kéo dài từ tháng 1 đến cuối tháng 2. Đó là thời khắc chuyển tiếp giữa mùa, khi cái lạnh tan dần, nhường chỗ cho nắng ấm. Du khách sẽ dễ nhận thấy một lớp áo mới được khoác lên, căng tràn sức sống nhưng vẫn phảng phất nét yên bình.

Theo những người có kinh nghiệm, nên chọn dịp Festival Huế (lễ hội văn hóa nghệ thuật du lịch có quy mô quốc gia và mang tính quốc tế đầu tiên ở Việt Nam) diễn ra vào tháng 4. Đây là thời điểm cố đô thu hút rất đông du khách.

Vào dịp này, du khách vừa được chứng kiến vẻ mộng mơ của xứ Huế, vừa khám phá những nét văn hóa đặc trưng mà qua sách báo và tranh ảnh không thể cảm nhận được. Sắc màu lễ hội rực rỡ tạo nên một thành phố lung linh, quyến rũ. Khắp thành phố trang hoàng với đủ loại ánh sáng, vừa cổ kính vừa nên thơ.

Với những du khách yêu thích biển, thời điểm tháng 4 trở đi, khi trời nóng sớm, Huế cũng là địa điểm du lịch lý tưởng. Du khách có thể trải nghiệm những bãi cắt trắng trải dài, hòa mình cùng làn sóng trắng xóa của biển Thuận An, bãi biển Lăng Cô. Nếu đi khám phá đầm Phá Tam Giang, đầm Lập An hay đầm Truồi vào khoảng thời gian từ tháng 2-7, du khách có thể gặp gỡ ngư dân, học đánh bắt thủy hải sản và thưởng thức bữa tối trên biển.

Một tiết mục trong Festival Huế 2019. Ảnh: Huefestival.

Festival là thời điểm cố đô trở nên náo nhiệt với nhiều hoạt động nghệ thuật và giải trí đặc sắc của các đoàn nghệ thuật hàng đầu cả nước. Thành phố được trang hoàng lộng lẫy như những cung điện. Đối với du khách chưa đến Huế lần nào hay muốn tìm hiểu văn hóa, Festival là thời điểm thích hợp nhất.

Năm nay, với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế, Festival Huế 2020 có sự góp mặt của hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế với nhiều loại hình phong phú, đa dạng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Cuba, Ai Cập... Tất cả sẽ mang đến những chương trình biểu diễn hấp dẫn, đa sắc màu văn hóa.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, cộng đồng diễn ra liên tục trong suốt 6 ngày đêm bao gồm: Lễ hội Diều, Festival Khoa học, Lễ hội bia, Hội chợ thương mại quốc tế, Ngày hội Áo dài, giải chạy VnExpress Marathon Huế, Nhạc hội EDM quốc tế, Đại hội phượt quốc tế, các cuộc trưng bày và triển lãm mỹ thuật.

Phu Văn Lâu nằm trên đường Lê Duẩn là địa điểm xuất phát - về đích giải chạy VnExpress Marathon Huế 2020.

Trong đó, giải chạy VnExpress Marathon lần đầu tiên đến với Huế vào ngày 5/4. Rơi vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, giải chạy dự kiến thu hút 5.000 vận động viên trong và ngoài nước, những người yêu thích hoạt động chạy bộ.

Giải chạy do VnExpress tổ chức phối hợp cùng UBND tỉnh Thừa thiên Huế và đối tác chiến lược Jetstar Pacific. Với sự phối hợp của hãng hàng không, những người tham dự giải chạy có cơ hội nhận nhiều ưu đãi về di chuyển, hứa hẹn một kỳ nghỉ kết hợp thể thao ý nghĩa bên gia đình và bạn bè.

Thành Dương