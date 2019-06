Bỏ bên ngoài những bụi bặm và náo nhiệt của đô thị, Hoàng Long Khê như khiến thời gian lắng đọng. Men theo những con đường quanh co, du khách có thể thấy những ngôi nhà gỗ cổ, cây leo tươi tốt trên bức tường đá rêu phong, dòng suối hiền hòa. Ảnh: Travel Share on The Road.