Thái Lan dần đóng cửa các bãi biển nổi tiếng / Xu hướng du lịch chữa bệnh đang phát triển tại Thái Lan

Ngày 21/6, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) giới thiệu chương trình “Khám phá hành trình tuyệt vời dành cho phái đẹp tại Thái Lan” diễn ra vào tháng 8. Đây là chiến dịch nhằm thu hút khách nữ trong và ngoài nước du lịch đến các điểm mới của Thái Lan thông qua hàng loạt hoạt động khuyến mãi đặc biệt, nhiều cơ hội giảm giá, ưu đãi từ các sản phẩm và dịch vụ.

Chiến dịch phù hợp cho cả khách nữ đi theo nhóm hoặc một mình. Ảnh: Printerest

Theo TAT, ngành du lịch nước này đang hướng đến phân khúc khách hàng là nữ giới vì theo một cuộc khảo sát gần đây, phụ nữ là người quyết định kế hoạch du lịch cho gia đình trong các kỳ nghỉ. Ngoài ra, thu nhập của nữ giới trên toàn cầu ngày một gia tăng và số lượng khách nữ đến Thái Lan du lịch ngày càng nhiều (tăng trung bình hơn 11% từ năm 2007-2014).

Các hoạt động nổi bật của chiến dịch gồm giải Golf nữ, sự kiện thời trang vải sợi của Thái Lan, các ứng dụng về hành trình dành cho nữ giới đến Thái Lan. Các gói sản phẩm, dịch vụ ưu đãi dành riêng cho phái đẹp khi du lịch Thái Lan cũng được thiết kế dựa trên 5 yếu tố: vẻ đẹp hình thể, ngoại hình, tâm hồn, liệu trình thiền và trải nghiệm khó quên.

Ngoài ra, du khách nữ tại Việt Nam đi du lịch Thái Lan trong tháng 8 được nhận một lá thăm may mắn để sở hữu chuyến đi 4 ngày 3 đêm dành cho 2 người đến Phuket hoặc Chiang Mai. 4.000 lá thăm may mắn sẽ do 4 hãng hàng không có đường bay Việt Nam - Thái Lan phân phối tại quầy check-in khi làm thủ tục là Thai Airways, Bangkok Airways, Nok Air và AirAsia. Chủ sở hữu 2 lá thăm may mắn được công bố khi chiến dịch kết thúc.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, đây cũng là chiến dịch để chào mừng sinh nhật lần thứ 84 của hoàng hậu Sirikit.