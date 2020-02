Đài Loan Lễ hội đèn trời Bình Khê được tổ chức vào rằm tháng Giêng hàng năm. Những chiếc đèn sắc màu mang theo hy vọng về một năm mới may mắn.

Năm nay, lễ hội đèn trời Bình Khê được tổ chức vào ngày 7-8/2 tại phố cổ Thập Phần, Tân Bắc. Theo truyền thuyết, Bình Khê xưa kia là một khu vực xa xôi nhưng giàu có nên thường bị cướp tấn công. Dân làng phải lên núi để tránh nguy. Do đó, những chiếc đèn lồng được binh sĩ sử dụng để báo hiệu với dân làng rằng vùng đất của họ đã an toàn để trở về. Vì vậy, lễ hội thả đèn trời của người Đài Loan còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự bình an, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

Những chiếc đèn trời viết đầy ước nguyện được thả lên không trung. Ảnh: Taiwan Tourism Bureau.

Đèn được làm từ giấy gạo dầu trên khung tre với nhiều màu sắc bắt mắt khác nhau, mỗi màu sắc có ý nghĩa riêng. Đèn được làm từ giấy gạo dầu trên khung tre với nhiều màu sắc bắt mắt khác nhau, mỗi màu sắc tượng trưng cho một ý nghĩa riêng.

Đèn lồng màu đỏ tượng trưng cho sức khỏe, bình an; màu vàng tương ứng với tiền bạc, sự thịnh vượng; màu xanh biển đại diện cho sự nghiệp, thăng tiến; màu tím tượng trưng cho học hành, thi cử; màu trắng ứng với tương lai tươi sáng; màu cam là tình yêu và hôn nhân; màu xanh lá cây tượng trưng cho quyền lực và thành công... Ngoài ra, đèn lồng kết hợp nhiều màu là lựa chọn cho du khách có ước nguyện trong nhiều lĩnh vực.

Đến với lễ hội, bạn có thể thấy khung cảnh ngoạn mục của hàng nghìn chiếc đèn lồng được thắp sáng trên bầu trời.

Thiên nhiên hùng vĩ của làng cổ Thập Phần. Ảnh: Culture Trip.

Làng cổ Thập Phần là nơi duy nhất được phép thả đèn trời bởi bao quanh nơi này là núi non và sông nước, giúp ngăn những chiếc đèn lồng bay quá xa. Nhiều nơi cấm thả đèn trời vì nó có thể bị kẹt trên mái nhà hoặc các khu vực khác.

Một số lưu ý để trải nghiệm trọn vẹn lễ hội

- Để tránh đông đúc, tắc đường, bạn nên khởi hành sớm để có thể đến làng cổ Thập Phần trước khi mặt trời lặn.

- Lễ hội hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ cần mua đèn trời. Một chiếc đèn có giá từ 150 đến 250 Đài tệ (115.000 - 185.000 đồng).

- Chuẩn bị sẵn những điều ước bạn muốn viết để tiết kiệm thời gian.

- Chuẩn bị máy ảnh, máy quay thật đầy pin để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất trong lễ hội.

- Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể đi bộ đến thác nước Thập Phần để chiêm ngưỡng quan cảnh thiên nhiên hùng vĩ hoặc khám phá ẩm thực Đài Loan trong khu phố cổ.

Ngân Dương