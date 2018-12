8 điều không phải ai cũng biết về tháp Eiffel / Những bí mật về tháp Eiffel

"Bạn có thể tưởng tượng Paris sẽ thế nào nếu không có tháp Eiffel? Tôi có thể. Và nhiều người Paris khác cũng vậy".

Đó là những điều Emily Grossman viết trên trang blog Goutaste của mình, để mở đầu bài viết "Tại sao tôi ghét tháp Eiffel". Blogger người Mỹ không thích công trình này, đến nỗi trong suốt thời gian sống tại Paris cô chưa một lần đặt chân lên tòa tháp biểu tượng của kinh đô ánh sáng.

Emily thú thực rằng, cô hay người Paris nói chung không ghét tháp Eiffel bằng những điều khách du lịch tự huyễn hoặc về nó.

Dưới đây là những lầm tưởng mà du khách thường mắc phải khi nghĩ về Eiffel, theo thống kê của Emily.

Tháp Eiffel nằm ở trung tâm Paris

Bạn không thể đến Paris mà không không thấy tháp Eiffel đứng giữa thành phố, nhưng sự thật là nhà thờ Đức Bà (Notre Dame) mới là công trình ở trung tâm.

Nếu nhìn vào bản đồ, bạn sẽ thấy các quận (arrondissements) được phân chia như hình trôn ốc, xoay quanh nhà thờ, với một ốc đảo nằm giữa sông Seine có tên île de la cité. Trong quá khứ, ốc đảo này đánh dấu khu vực nguyên bản của Paris, nhà thờ Đức Bà nằm ngay trước nó.

Bản đồ Paris. Ảnh: Goutaste.

Đứng ở đâu tại Paris cũng nhìn thấy tháp

Nhiều du khách vẫn nghĩ, đứng ở đâu trong lòng thành phố Paris cũng có thể nhìn thấy ngọn tháp nổi tiếng này. Trên thực tế, khi đứng ở điểm chính giữa Paris - trước nhà thờ Đức Bà - bạn vẫn không thể nhìn thấy tháp. Eiffel thực ra nằm ở góc phía tây nam thành phố, thuộc khu vực quận 7.

Tháp Eiffel rất cao

Không những không nằm ở trung tâm thành phố, tháp Eiffel thực sự cũng không cao như nhiều du khách lầm tưởng. Những tòa nhà chọc trời của New York sẽ "nuốt chửng" tòa tháp khi được đặt cạnh. Emily cho rằng những thanh kim loại nhỏ bé khiến tháp Eiffel thêm phần mờ nhạt trên đường chân trời.

Ảnh chụp tháp Eiffel từ một tòa nhà 4 tầng. Ảnh: Flickr.

Tháp Eiffel là nơi đẹp nhất để ngắm cảnh toàn thành phố

Tấm ảnh toàn cảnh Paris mà Emily ưng ý nhất được chụp từ Vương cung thánh đường Sacre Coeur ở quận 18. Trong khi những người bạn ở Paris của cô thích ngắm cảnh trên nóc nhà thờ Đức Bà, tháp Tour Montparnasse 58 tầng hay Trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges-Pompidou...

Tháp Eiffel thật lãng mạn

Emily không thể đếm hết những lần cô thấy ảnh đính hôn trên tháp Eiffel. Nhưng cô cho rằng chính kiến trúc sư Gustave Eiffel chưa từng có ý định biến tòa tháp của mình thành một công trình lãng mạn. Bởi khi tháp Eiffel ra đời, ông đã so sánh nó với các kim tự tháp Ai Cập - biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh.

Một Paris chân thực

"Công bằng mà nói, về bản chất thôi không thực sự ghét tháp Eiffel", Emily viết. Emily không thích công trình này, bởi nó khiến du khách bỏ qua những phần khác của Paris mà cô hay cư dân thành phố rất yêu mến. Tòa tháp tạo nên một Paris hư cấu hoàn toàn khác so với một Paris cô muốn chia sẻ với cả thế giới.

"Có lẽ người Paris tận hưởng điều này. Họ thích giấu thành phố xinh đẹp của mình sau cái bóng của một công trình kim loại khổng lồ, để tất cả du khách dồn về đây như một chiếc đèn bẫy thiêu thân", cô bày tỏ.

Nếu du khách cần gợi ý từ một "thổ địa", Emily cho rằng có ba trong vô số những công trình ở Paris họ sẽ không thể tìm thấy trong những hình ảnh quảng cáo đầy chất điện ảnh của thành phố. Đó là chợ cổ Marché des enfants rouge - nơi hội tụ của cộng đồng, nghệ sĩ và ẩm thực; rạp chiếu phim cổ La Pagode và Viện Thế giới Ả Rập (The Institut du Monde Arabe and the Mosquée de Paris).

La Pagode là một trong những rạp chiếu phim tư nhân tuyệt vời nhất trong lịch sử của Paris, với khu vườn, các bức tường bằng lụa, và phong cách kiến trúc Nhật Bản từ thế kỷ 19. Ảnh: Tumblr.

"Nếu có dịp đặt chân lên đài quan sát của tháp Eiffel hay mới chỉ ngất ngây ngắm nhìn nó trong một cuốn tạp chí du lịch, tôi hy vọng bạn sẽ nhớ rằng Eiffel chỉ là một hạt bụi nhỏ trên miền đất văn hóa rộng lớn của Paris", Emily khép lại những chia sẻ.

Vẻ đẹp Paris từ ngày sang đêm

