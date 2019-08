Khi bị yêu cầu bồi thường cho tấm ga giường con vẽ bẩn, một vị khách nói: "Nó còn bé, biết gì đâu mà lại bắt đền".

Trọng Hiền, 30 tuổi, Phó giám đốc một khách sạn hơn 60 phòng ở Phú Quốc cho biết gần 10 năm trong nghề, anh gặp nhiều tình huống khó xử, một trong số đó đến từ các khách nhí hiếu động.

Sự cố mới nhất là giữa tháng 8, một gia đình mang theo con nhỏ tới khách sạn anh thuê phòng. Trong thời gian lưu trú, cậu con trai dùng bút bi vẽ chi chít lên tấm ga trải giường trắng tinh.

Tấm ga trải giường của khách sạn nơi anh Hiền làm việc bị khách nhí dùng bút bi vẽ lên.

Khi anh Hiền trao đổi về chiếc ga, bố mẹ khách nhí nói "trẻ con biết gì đâu". Sau đó, khách sạn đưa ra hai phương án: Báo giá số tiền chiếc ga trải giường khách phải đền, hoặc cho khách mang đi giặt và trả lại tấm ga trắng như ban đầu. Họ chọn phương án hai và nói sẽ cho người đến mang đi giặt. Đến ngày trả phòng, hai vợ chồng không những không giặt sạch tấm ga mà còn từ chối trả tiền đền bù.

Anh Hiền cho biết, dù khách quát ầm sảnh lễ tân và dọa sẽ viết đánh giá xấu về khách sạn, anh vẫn kiên quyết yêu cầu họ trả tiền phạt hơn một triệu đồng. "Nhiều khách không biết, nhưng thực tế ga trải giường rất đắt, thậm chí đắt hơn tiền phòng. Chúng tôi không thể không phạt được", phó giám đốc 30 tuổi nói và giải thích mực bút bi rất khó tẩy, và nếu tẩy sạch thì tấm ga đó cũng bị hư hỏng nhiều, chỉ có thể dùng thêm tối đa 1-2 lần nữa.

Vào đầu tháng 7, khách sạn của anh cũng gặp một sự cố liên quan đến khách nhí. Con của một khách thuê phòng do đùa nghịch đã hất đổ, làm vỡ mặt chiếc bàn đá còn mới. Khách sạn yêu cầu khách bồi thường 500.000 đồng. Đến khi trả phòng, họ âm thầm rời đi và không đền tiền. Do vậy, cả phòng lễ tân buộc phải chia nhau bỏ tiền túi ra bù. Anh Hiền cho biết thêm, trước đó khách nhí này chạy nhảy ở nhà hàng đã làm vỡ hai chiếc cốc sứ. Tuy nhiên, do giá trị không cao, khách sạn đã bỏ qua.

Chiếc bàn đá bị một khách nhí khác làm hỏng. Theo đại diện khách sạn, nó có giá trị khoảng một triệu đồng.

Anh Nguyễn Bảo, đại diện chủ đầu tư của một khách sạn cao cấp ở Đà Nẵng cũng có những trải nghiệm "thót tim" với các khách nhí. Một trong những lần khiến anh nhớ nhất là sự cố xảy ra vào hồi tháng 4.

Khi đó là 8h, ở khu vực nhà hàng phục vụ bữa sáng có hai cậu bé chơi đuổi nhau. Sau đó, anh phát hiện đi cùng hai khách nhí này còn có 6 "siêu quậy" khác đang hò hét và chạy xung quanh những chồng bát đĩa. Gia đình của những cậu bé này không hề nhắc nhở con cái, để mặc cả nhóm hò hét trong nhà hàng. Ngoài ra, những người lớn này còn búng tay, gõ chén ầm ĩ để gọi nhân viên phục vụ.

Sau đó, anh Bảo tới gần bàn ăn đó và nhẹ nhàng nhờ họ nhắc nhở con cái giữ trật tự vì lúc này nhà hàng đang đông khách. Ngoài ra, các bé mải nô đùa có thể xô vào những vị khách đang cầm cà phê nóng trên tay, sẽ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, bố mẹ của những cậu bé đáp lại: "Trẻ con không cho nó chạy chơi à". Họ còn cho rằng "nhiệm vụ của nhân viên khách sạn là trông chừng chúng để không xảy ra sự cố".

Cuối cùng, anh Bảo quyết định nhẹ nhàng mời cả đoàn khách đang ăn sáng rời khỏi nhà hàng cùng lý do. Anh thay mặt khách sạn gọi sẵn taxi cho khách và gửi lại họ phong bì một triệu, thay lời xin lỗi. "Họ là khách từ nơi khác đến ăn buffet trong khách sạn. Chúng tôi không phân biệt khách ở ngoài tới ăn, hay khách lưu trú. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ, họ cần phải tôn trọng nội quy và không làm phiền, gây ảnh hưởng tới những người khách khác", anh Bảo nói.

Anh Nguyễn Bảo có kinh nghiệm hơn 10 năm làm trong ngành dịch vụ khách sạn.

Anh Trọng Hiền cho biết trẻ con hiếu động là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, anh mong muốn bố mẹ khi đưa con đi du lịch nên lưu ý trông chừng con mình và có trách nhiệm khi chúng gây ra thiệt hại. Vì khi khách không chịu trả tiền, người sẽ phải lấy tiền túi đền bù là các nhân viên khách sạn.

