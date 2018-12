Cứu con gái bị hổ vồ, người mẹ đã tử vong / Nhân viên sở thú thiệt mạng vì bị hổ tấn công

Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia động vật học về cách ứng phó và bảo vệ bản thân khi chạm mặt thú dữ:

Sư tử

Luôn nhìn thẳng vào mắt nó và không được ngắt quãng. Lùi lại thật chậm, không được quay lưng về phía sư tử và không được phép bỏ chạy. Sư tử thường sẽ di chuyển quan sát con mồi trước khi nhảy vào tấn công. Trong trường hợp đó, vung cánh tay để tạo cảm giác to lớn hơn, đồng thời gây ra thật nhiều tiếng động để phân tán sự chú ý của kẻ săn mồi.

Trâu

Khi đối diện với đàn trâu rừng, phương án duy nhất là bỏ chạy và chấp nhận thất bại gần như chắc chắn. Bạn không thể chiến đấu tay đôi với loài vật hung dữ và to lớn này. Tuy nhiên, nếu kịp thời leo lên cây và trốn ở trên đó, bạn sẽ có khả năng thoát nạn.

Trâu rừng thường đi theo đàn lên đến vài nghìn con. Ảnh: Annabet Fenwick.

Báo gấm

Ngược lại với trường hợp sư tử, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt báo gấm bởi nó sẽ coi đấy là dấu hiệu của sự thách thức. Đứng yên một chỗ. Trong trường hợp con báo tiến lại gần, hãy làm bản thân trông to lớn hơn và tạo nhiều tiếng ồn.

Voi

Đứng yên một chỗ và tỏ ra dũng cảm. Voi có xu hướng quạt đôi tai to lớn ngay sát nạn nhân để thăm dò. Trong trường hợp này, hãy hét thật to và gây tiếng ồn lớn. Nếu may mắn, voi sẽ bỏ đi và tha cho bạn.

Hà mã

Tốc độ của hà mã lên tới 50 km/giờ, vì vậy tìm chỗ trú ẩn và leo lên cây là 2 lựa chọn an toàn nhất.

Hà mã là thủ phạm gây ra các vụ chết người ở châu Phi nhiều hơn bất cứ loài động vật hoang dã nào. Ảnh: Annabet Fenwick.

Cá mập

Khi bị cá mật tấn công, nạn nhân cần đấm mạnh vào phần mũi bởi đây là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể cá mập.

Cá sấu

Nạn nhân thường sẽ không có cơ hội thoát chết nếu như bị cá sấu phục kích từ bờ sông. Tuy nhiên, nếu thoát được cú tấn công đầu tiên, hãy chạy nhanh hết sức bởi tốc độ cá sấu khá chậm chạp, chỉ vào khoảng 15 km/giờ.

Cá sấu nguy hiểm nhất khi tấn công con mồi gần bờ. Ảnh: AP.

Rắn độc

Nếu phát hiện ra rắn độc, hãy lùi lại thật chậm, đồng thời tạo ra sự rung động trên mặt đất để đánh lạc hướng sự chú ý của nó. Trường hợp bị cắn vào chân hay tay, đứng thẳng hoặc để phần cơ thể bị cắn thấp hơn so với tim nhằm làm chậm dòng chảy của chất độc trong máu. Chụp lại ảnh con rắn tấn công và đưa đến bệnh viên gần nhất để bác sĩ có thể dễ dàng xác định loại huyết thanh cần dùng.

Nhện độc

Nạn nhân thường chỉ phát hiện ra nhện độc sau khi đã bị cắn. Trường hợp này cần rửa vết thương bằng xà phòng và nước, sau đó đắp gạc lạnh và nhanh chóng đưa đến phòng chăm sóc y tế.

