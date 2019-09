Những hòn đá có màu lốm đốm được tạo nên do khoáng chất khi dòng chảy xuyên qua đá trầm tích. Còn các vết nứt dần được hình thành do quá trình phong hóa và bào mòn. Khách du lịch thường gọi chúng là "trứng khủng long". Ảnh: Stav Is Los.