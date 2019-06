Quyết tâm cứu biển Việt Nam của chàng trai săn rác

Không chỉ truyền cảm hứng cho cộng đồng sống xanh bằng hành trình xuyên Việt dài 6.879 km, trong đó có 3.260 km bờ biển từ Bắc chí Nam bằng xe máy để chụp ảnh rác, "chàng trai săn rác" Nguyễn Việt Hùng (nhiếp ảnh gia Hùng Lekima) còn kêu gọi đến cộng đồng "Hãy hành động ngay hôm nay để giảm rác cứu biển".

- Vì sao anh chụp nhiều ảnh về rác, kêu gọi mọi người giảm rác cứu biển?

- Đi xuyên Việt không phải là điều mới mẻ, nhưng cái khác ở đây là tôi chọn chụp ảnh rác. Khi vừa bắt đầu, nhiều người không hiểu tại sao tôi lại thực hiện hành trình mông lung như vậy. Thế nhưng, vấn đề rác thải nhựa không thuộc trách nhiệm của riêng ai. Bản thân tôi có tình yêu to lớn với biển cả. Vì thế, tôi quyết định góp một phần sức lực nhỏ của mình, dùng sức mạnh của nhiếp ảnh để góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng.

Tôi đã ấp ủ ý tưởng từ sau chuyến đi Bhutan hồi năm 2018. Tôi biết mình không thể chần chừ nữa. Ở Bhutan, người ta thậm chí hạn chế đường dây diện để những chú sếu có đường bay thuận lợi. Một thế giới không rác thải không phải được xây dựng từ việc thu dọn rác, mà khắt khe hơn, đó là phải triệt để không xả rác.

Nhiếp ảnh gia Hùng Lekima.

- Anh kỳ vọng gì về sức lan tỏa của những bức ảnh chụp rác mà anh đang thực hiện mỗi ngày?

- Tôi chỉ mong muốn chứ không đặt nhiều kỳ vọng. Tôi thực sự rất vui vì thông điệp của bản thân đã được hiện thực hóa và đón nhận nhiệt tình. Sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, những trào lưu sống xanh, hay dọn rác bãi biển chính là tinh thần hành động mà tôi mong muốn truyền tải.

Với Hùng Lekima, một thế giới không rác thải không phải được xây dựng từ việc thu dọn rác, mà khắt khe hơn, đó là phải triệt để không xả rác.

- Câu chuyện ô nhiễm môi trường được nhiều người biết, chia sẻ, hưởng ứng, nhưng từ nhận thức đến hành động là một chặng đường rất xa, anh nghĩ sao về điều này?

- Rõ ràng từ nhận thức đến hành động là một quá trình dài và cách duy nhất để hoàn thành đó là bắt đầu. Tôi chọn chụp ảnh rác và những người khác sẽ làm những điều ý nghĩa khác. Mỗi hành động dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý.

Bản thân tôi cũng lắng nghe và học hỏi mỗi ngày để cuộc sống xanh và tốt đẹp hơn. Gần đây, tại talkshow "Bạn sống sao khi thế giới kêu gọi sống xanh?" do Prudential tổ chức, tôi đã cùng các bạn trẻ thảo luận rất nhiều về hành động sống xanh. Tôi, Thùy Minh và chị Quỳnh Hương đều chung quan điểm rằng, tài nguyên là hữu hạn nên trước khi làm bất kỳ hành động gì, hãy cân nhắc rằng lựa chọn nào ít tiêu thụ tài nguyên hơn. Ví dụ như việc dùng túi giấy, lá chuối gói thực phẩm không hoàn toàn tốt cho môi trường nhưng trước mắt, nó tốt hơn việc dùng túi nilon. Các bạn cũng đừng băn khoăn nữa vì đây là lúc chúng ta phải hành động.

Hùng Lekima cùng tham gia thảo luận tại talkshow "Bạn sống sao khi thế giới kêu gọi sống xanh".

- Dự định sắp tới của anh đế truyền cảm hứng sống xanh đến với mọi người?

- Đối với tôi, hành trình xuyên Việt chỉ là bước khởi đầu. Hiện, tôi vẫn tiếp tục thực hiện các triển lãm ảnh về rác, tham gia nhiều buổi nói chuyện về môi trường, tổ chức nhặt rác ở đảo... Nhưng nếu tôi làm mọi việc đơn lẻ, tiếng vang sẽ không lớn. Tôi chọn đồng hành với các nhãn hàng có cùng chí hướng, cùng tầm nhìn vì rõ ràng, khi nhiều người cùng lên tiếng thì sức ảnh hưởng lớn hơn, tinh thần hành động từ đó cũng lan rộng hơn rất nhiều.

Điểm chung của tôi và Prudential chính là tinh thần hành động. Prudential vừa ra mắt chiến dịch thương hiệu "We do - Chúng ta là những người sống Hành động" với cam kết "Hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn". Trong đó, doanh nghiệp có cam kết hành động vì môi trường thông qua những việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn, đồng thời hỗ trợ và lan tỏa cảm hứng để cộng đồng cùng nhau hành động.

Mỗi hành động tốt của một người sẽ là nguồn cảm hứng cho những người khác tiếp tục thực hiện những điều tốt đẹp. Cộng đồng sống xanh càng lớn thì những gì chúng ta làm được cho môi trường càng nhiều.

Tôi thích cụm từ "Do Good" - một phần của chiến dịch "We do - Chúng ta là những người sống hành động"- lan tỏa tinh thần hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, thông qua việc giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Thư Kỳ