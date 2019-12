Lễ đón khách quốc tế thứ 4,6 triệu đến Quảng Nam năm 2019 diễn ra tại sân khấu thực cảnh Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An.

Vị khách đánh dấu mốc 4,6 triệu là Paul Oldham, đến từ Anh. Ông được chọn sau màn hô bài chòi, tìm con số may mắn của các nghệ sĩ dân gian. Sau khi nhận quà kỷ niệm từ lãnh đạo tỉnh, ông Paul cho biết: "Tôi hạnh phúc về điều này, quê hương các bạn thật đẹp và quyến rũ. Nếu có dịp, tôi sẽ quay lại thăm nơi đây". Trước đó vào buổi sáng, ông đã tới tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn, ăn mì Quảng.

Tổng lượt khách quốc tế tới tỉnh Quảng Nam năm nay tăng 20,5% so với 2018.

Đây là sự kiện được tỉnh Quảng Nam tổ chức thường niên từ 2013 đến nay, đánh dấu những thành quả đã đạt được trong năm. 2019, tỉnh diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới; 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú tại tỉnh năm qua ước đạt 7,6 triệu lượt, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 4,6 triệu lượt và khách nội địa là 3 triệu lượt. Doanh thu từ hoạt động tham quan, lưu trú du lịch của tỉnh ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với 2018.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, con số 4,6 triệu khách quốc tế không chỉ thể hiện số lượng nhiều hay ít, mà cho thấy giá trị di sản đang được phát huy đúng cách. "Quảng Nam luôn nằm trong top đầu địa phương có lượng khách quốc tế, điều này không chỉ khẳng định các giá trị khác biệt về văn hóa, di sản vốn có, mà còn là sự vượt trội về dịch vụ cung cấp cho nhu cầu của du khách", ông nói.

Nhân sự kiện này, Công viên Văn hóa chủ đề Ấn Tượng Hội An tổ chức nhiều sự kiện với chủ đề "Ấm áp tình yêu", để mừng mùa lễ Giáng sinh và chào đón năm 2020. Từ 22h ngày 31/12, tại đây sẽ diễn ra sự kiện đếm ngược "Hội An Impression Countdown Party - Happy Your 2020". Chương trình có sự góp mặt của các nhóm nhảy trẻ trung hiện đại của Công viên Ấn tượng Hội An, ca sĩ Đoan Trang, Bi Grass, Mega Boom Band và DJ NYX.

Lan Hương