3 quán mỳ Quảng đúng vị ở Sài Gòn / Một vòng chợ xứ Quảng Sài Gòn, kiếm đủ đồ ngon

Không khó để tìm một quán cơm gà Hội An ở Sài Gòn. Nhưng để thưởng thức một đĩa cơm gà đúng vị phố cổ thì không phải là điều dễ dàng vì khâu chế biến và chọn nguyên liệu của món cơm này đòi hỏi kĩ càng, công phu hơn những món cơm gà xé khác rất nhiều.

Phần cơm gà hấp dẫn kèm chén nước mạ và chén súp nấu từ nước luộc gà này chỉ có giá khoảng 40.000 đồng.

Điểm đặc trưng của món cơm gà Hội An chính là hạt cơm khô, rời, không bị bở. Để làm được điều đó, đầu bếp phải rang sơ gạo trước khi nấu với nước luộc gà. Cho một lượng nhỏ bột nghệ (đã qua sơ chế làm giảm mùi hăng của nghệ) vào nồi cơm để tạo màu vàng nhạt. Nhược điểm của loại cơm này là để lâu sẽ bị khô, cứng, rất khó ăn nên thay vì dùng nồi lớn, đầu bếp sử dụng những nồi cơm nhỏ để nấu từng đợt theo kiểu "có khách, có cơm mới". Chủ quán cho biết, để nấu được những đĩa cơm thơm ngon thì khâu chọn gạo rất quan trọng. Họ đã mất gần 6 tháng ngược xuôi từ nam về trung mới chọn được một vựa gạo chuyên cung cấp cho các quán cơm gà ở Hội An.

Đĩa gỏi đùi gà đủ cho 2 người ăn có giá khoảng 100.000 đồng.

Món hấp dẫn nhất ở đây là gỏi gà đu đủ trộn đúng kiểu Hội An. Gà ta Bến Tre thịt chắc, rất ngon, ăn không bị bở như gà công nghiệp sau khi xé sẽ được bóp chung với đu đủ bào sợi, rau răm, rau húng. Sợi đu đủ giòn tan, thấm gia vị. Các loại rau được lấy từ Hội An và chợ bà Hoa - chợ chuyên bán thực phẩm Quảng Nam, nên thơm hơn rau Sài Gòn rất nhiều. Điểm nhấn của đĩa cơm gà và gỏi gà chính là tương ớt Hội An chính gốc được nhập từ Hội An có vị hơi ngọt, the the. Hầu hết thực khách đều rất thích và cho nhiều tương ớt khi ăn. Đây cũng là món gia vị bắt buộc phải có khi trộn gỏi gà Hội An.

Ăn cơm gà Hội An đúng điệu là không thể thiếu chén nước mạ được. Chén nước với cái tên lạ lẫm này giống như lòng gà xào nhưng lại cho nhiều nước để chan chung với cơm. Nước mạ có vị nhạt, hơi béo lại có vị gan bùi bùi, rất dễ ăn.

Quán được sơn màu vàng như những căn nhà cổ ở phố Hội, bàn ghế kiểu xưa cũ hoài niệm.

Tuy không gian hơi nhỏ nhưng hầu như trưa và chiều nào quán cũng đông khách. Đây cũng là địa điểm yêu thích của dân văn phòng vì giá cả hợp lý, sạch sẽ mà chất lượng thì không thể chê được. Dù vắng khách, bạn cũng thường phải chờ đợi món ăn vì ở đây chỉ có một đầu bếp chính là chủ quán, người đã bỏ công học hỏi và nghiên cứu món cơm này. Tuy nhiên sau khi thức ăn được dọn lên, bạn sẽ thấy sự kiên nhẫn của mình là xứng đáng.

Địa chỉ: Cơm gà Mệ Vui, đường Trần Quốc Toản, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cơm gà từ Bắc vào Nam ăn ở đâu cũng ngon

Mộc Yên