Phố cổ Hội An lúc chiều muộn hiện lên với nhiều lớp mái ngói thâm nâu, được ngăn cách bởi những con đường nhỏ vừa lên đèn. Đô thị cổ này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Hội An cũng được được tạp chí Travel and Leisure bình chọn đứng đầu 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019.