Ninh Bình Khoảng 40 túp lều kiểu thổ dân và công trình liên quan bị tháo dỡ theo khuyến nghị của UNESCO nhằm bảo đảm sự bền vững của di sản.

Ban quản lý khu du lịch sinh thái Tràng An cho biết phim trường Kong: Skull Island được tháo dỡ ngày 20/9 "để đảm bảo sự phát triển bền vững" của khu du lịch và quần thể danh thắng Tràng An. Do đó, tuyến số 2 và 3 của khu du lịch không còn điểm tham quan phim trường.

Phim trường Kong được dựng lại ở Tràng An.

Ông Phạm Hồng Biên, đại diện ban quản lý khu du lịch cho biết, việc tháo dỡ được thực hiện theo khuyến nghị của UNESCO bởi các công trình này nằm trong vùng di sản và không đúng với văn hoá Việt Nam. Bên cạnh đó, sức nóng của bộ phim đã giảm sau hai năm ra mắt, "UNESCO chỉ đồng ý giữ phim trường này trong thời gian bộ phim mới được triển khai".

Điểm tham quan phim trường Kong: Skull Island tại Tràng An có khoảng 40 chiếc lều hình chóp được dựng bằng tre nứa trên nền đất rộng, trang trí bằng các vật dụng đồng quê quen thuộc như nơm, giỏ bắt cá... và cờ phướn màu đỏ.

Trong tuyến tham quan trước đây, du khách đi qua 4 hang động, dừng chân lễ tại đền Suối Tiên và đền Hành Cung Vũ Lâm, cuối cùng là phim trường rồi lên thuyền trở về bến.

Kong: Skull Island là bộ phim viễn tưởng của Mỹ ra mắt năm 2017 do Jordan Vogt-Roberts đạo diễn với một trong các bối cảnh là thung lũng rộng 2 ha trong lòng quần thể di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình. Sau khi bộ phim được công chiếu, đạo diễn người Mỹ đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Kiều Dương